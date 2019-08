サマソニ現地レポ　The 1975が大観衆に見せつけた、世界最高峰のロックバンド像

日が暮れ始めた18時、マリンステージではThe 1975の出番が近づいてきた。台風10号の影響で屋外は風が強いものの、東京会場の天気は上々。スタジアムは超満員で、イギリスが世界に誇るバンドの登場を待ち受けている。



昨年11月にリリースした3rdアルバム『A Brief Inquiry into Online Relationships』がデビュー以来3作品連続となる全英1位を獲得し、来たる2020年には3rdと合わせて二部作となる新作『Notes on a Conditional Form』のリリースを予定しているThe 1975。今まさに乗りに乗っている彼らのライブは、3rdのオープニング曲「The 1975」をSEとしてスタート。そのリリックがスクリーンに映し出されるたび、オーディエンスから大きな歓声が上がる。バンドメンバーが登場して「Give Yourself a Try」を演奏し始めると、会場は早くも大きくうねり始めた。





Photo by Kazushi Toyota





Photo by Kazushi Toyota





Photo by Kazushi Toyota



やはり、観衆の視線を一身に浴びているのは、プレイステーションのロゴ入りキャップと上着を着て登場したマシュー・ヒーリー。少しでも動いて声を発するたびに会場中の女性から黄色い声が上がるほど、彼の存在には特別なカリスマ性が宿っている。続く「TOOTIMETOOTIMETOOTIME」からは、サポート奏者とダンサーがそれぞれ2人ずつ登場。トロピカルハウス譲りの陽性ビートに合わせて、ダンサーとユニゾンでダンスを踊り、オートチューンの効いたマイクを通して「Thank you, thank you」と繰り返すマシューの姿に、オーディエンスはもうメロメロだ。



キャッチーなダンス・チューンで会場を温めた後、マシューはツノ付きのニットキャップとリュックを背負ってステージに登場。「Sincerity Is Scary」のミュージックビデオと同じ姿には、「カワイイ~」という声も上がっていた。ホーンと鍵盤のジャジーな生音が印象的なこのミドル・チューンは、The 1975にとって新境地と言える一曲。この曲を皮切りにして、80年代ポップ・ロック的なスケールで鳴らされる「Its Not Living (If Its Not With You)」、オートチューンを強くかけたヴォーカルが響き渡るアンビエント曲「I Like America & America Likes Me」と、音楽性の幅を見せつけるような楽曲が続いた。





Photo by Kazushi Toyota





Photo by Kazushi Toyota



ゆったりとしたディスコビートでオーディエンスを踊らせた「Somebody Else」に続いて、「I Always Wanna Die (Sometimes)」ではマシューがアコースティックギターを持ってプレイ。ブリットポップ黄金期を思わせる鷹揚としたメロディに、観客みんなが手を振って答えていた。





ライブはいよいよ終盤となり、ここからは大ヒット曲を立て続けに披露。まずは最新作から「Love It If We Made It」がプレイされ、その後に続いた「Chocolate」では、イントロが鳴った瞬間に割れんばかりの歓声が響き渡った。The 1975の原点でもあり、彼らのポップな側面を象徴する大名曲のパフォーマンスに、会場の端々からシンガロングが聞こえてくる。



デビューアルバムから連続の披露となった「Sex」で、会場のボルテージは最高潮に到達。ソリッドなギターリフとニューウェイブなビートに乗って、アリーナ全体が一体となった。終盤には、マシューの「イチ、ニ、サン!」の声に合わせて一斉にジャンプ! 楽曲が終わると、スクリーンには「ROCK N ROLL IS DEAD / GOD BLESS / The 1975」の文字が大きく映し出された。



一瞬ここで終わりかと思いきや、ステージにはメンバーが残り、すぐに最後の楽曲「The Sound」のイントロがフェードイン。ミュージック・ビデオと同様の演出で、ピンク地のスクリーンには次々にThe 1975へのアンチコメントが映し出されるのだが、熱狂に包まれた大観衆の前ではそれらのコメントもノイジーマイノリティの戯言にしか見えない。



活動初期には賛否両論を浴びていたものの、結果を出し続けることで否定の声を跳ねのけてスターダムの階段を駆け上がってきたThe 1975。今では、誰もが彼らのことを認めざるを得ないだろう。羨望も嫉妬も引き受けてシーンの頂点に堂々と君臨する、世界最高峰のロックバンド、世界最高峰のポップスターの姿が確かにそこにあった。





Photo by Kazushi Toyota