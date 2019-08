『キルラキル』『プロメア』参加のアニメーター、すしおの画集＆サイン会情報!!

アニメスタジオ『トリガー』に所属し、アニメ『キルラキル』『天元突破グレンラガン』『プロメア』に参加するほか、星野源『いのちの車窓から』イラスト、BUMP OF CHICKEN『THE LIVING DEAD TEE』イラストデザイン、モーモールルギャバン『ヤンキーとKISS』ジャケットイラストデザインなどを手がける気鋭のアニメーター・イラストレーター”すしお”の画集『SUSHIO THE IDOL』が、2019年8月22日に発売! 8月25日には、画集発売を記念して、ヴィレッジヴァンガード渋谷本店にてサイン会が開催される。



■画集概要

書名:『SUSHIO THE IDOL』

仕様:B5判変型(257mm×210mm)/ソフトカバー/304ページ(Full Color)

定価:3200円+税

発売日:2019年8月22日

発売元:パイ インターナショナル



【アニメーション監督 今石洋之コメント】

「やっぱすしおじゃなきゃ駄目なんだ」



【サイン会情報】

場所:ヴィレッジヴァンガード渋谷本店

日程:8月25日(日)【2部制 1部イラストサイン会11時~ / 2部サイン会15時~】

イベント内容:サイン会

参加方法:先着順

※ヴィレッジヴァンガード渋谷本店B2Fレジにて『SUSHIO THE IDOL』をご購入いただいたお客様へ参加券をお渡しします。

※お会計時に1部or2部お選び頂けます。

参加券配布開始日:先行発売日8月17日(土)からイベント前日8月24日(土)までなくなり次第終了

※詳しくは下記ページをご覧ください。



(C)SUSHIO