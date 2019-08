山本彩、LIVE Blu-ray&DVDのジャケットデザイン公開

山本彩が、10月16日にリリースするLIVE Blu-ray&DVD『山本彩 LIVE TOUR 2019 〜Im ready〜』の「通常盤」と豪華LPサイズBOX仕様の「FC限定盤」のジャケットデザインを公開した。



『山本彩 LIVE TOUR 2019 〜Im ready〜』は、山本彩がグループ卒業後、2019年2月から6月にかけて自身最多となる全国24都市27公演で開催した初のソロツアー「Im ready」の”5月14日「Zepp Tokyo公演」”の模様を収録した作品。今回公開されたジャケットデザインに採用されているライブ写真は、上記ライブ映像が収録された公演の前日、5月13日のZepp Tokyo公演のもの。



なお、LIVE Blu-ray&DVD『山本彩 LIVE TOUR 2019 〜Im ready〜』の”ライブ映像+メイキング映像+ライブ音源+特大フォトブック(LPサイズ/200P)”という超豪華仕様の「FC限定盤」は8月18日23時59ふんまでの予約受付となる。





<リリース情報>







山本彩

『LIVE Blu-ray&DVD「山本彩 LIVE TOUR 2019 〜Im ready〜』

発売日:2019年10月16日(水)

①【1DVD】通常盤(ライブ映像のみ) 4800円(税抜)

②【2DVD+2CD+PHOTO BOOK】FC限定盤(豪華LPサイズBOX仕様) 税抜14800円(税抜)

※ライブ映像+メイキング映像+ライブ音源+特大フォトブック(LPサイズ/200P)

③【1Blu-ray】通常盤(ライブ映像のみ)5800円(税抜)

④【1Blu-ray+2CD+PHOTO BOOK】FC限定盤(豪華LPサイズBOX仕様)15800円(税抜)

※ライブ映像+メイキング映像+ライブ音源+特大フォトブック(LPサイズ/200P)



=収録曲=

1. BAD DAYS

2. JOKER

3. スマイル

4. 夢の声

5. どうしてどうして

6. 彼女になりたい

7. ひといきつきながら

8. 雪恋

9. サードマン

10. イチリンソウ

11. ヒトコト

12. 喝采

13. Lets go crazy

14. Are you ready?

15. レインボーローズ

―アンコール―

1. 幸せの欠片

2. 君とフィルムカメラ

3. メロディ





山本彩

2nd Single『棘』



発売日:2019年9月4日(水)

・初回限定盤(CD+DVD):1800円(税抜)

=CD収録曲=

1. 棘

2. C/W①

3. 棘(Instrumental)

4. C/W①(Instrumental)



=DVD収録曲=

1. 棘 MV

2. レコーディング風景、アーティスト写真&ジャケット写真撮影風景、Music Videoのメイキング映像



・通常盤(CDのみ):1200円(税抜)

=CD収録曲=

1. 棘

2. C/W①

3. C/W②

4. 棘(Instrumental)

5. C/W①(Instrumental)

6. C/W②(Instrumental)



・FC限定盤(CD+DVD+Photo Book):3500円(税抜)

=CD収録曲=

1. 棘

2. C/W①

3. 棘(Instrumental)

4. C/W①(Instrumental)



=DVD収録曲=

1. 棘 Music Video

2. 「イチリンソウ」"スペシャル アコースティックミニライブ"@大阪(2019.6.22)



●フォトブック

撮り下ろし豪華ライブフォトブック(54ページ)

※2019年ソロツアー”Im ready”Zepp Tokyo公演(2019.5.13-14)



山本彩 公式HP:http://yamamotosayaka.jp/