TVアニメ「ご注文はうさぎですか??」の新作OVA「ご注文はうさぎですか?? ~Sing For You~」のキャストによるイベントと、TVシリーズの放送開始5周年を記念した原画展の開催が決定した。

「ご注文はうさぎですか?? SFY スペシャルトークイベント~Talk For You~」と題されたイベントには、12月7日に大阪・花博記念ホールで行われる公演にリゼ役の種田梨沙、マヤ役の徳井青空、メグ役の村川梨衣、タカヒロ役の速水奨が出演。翌週14日に東京・TKPガーデンシティ御茶ノ水で行われる公演に、チノ役の水瀬いのり、徳井、村川、速水が参加する。9月26日に発売される「ご注文はうさぎですか?? ~Sing For You~」のBlu-ray / DVDに、イベントチケットの抽選購入申込券が封入される。

「『ご注文はうさぎですか??』Dear My Sister × Sing For You 原画展」は、11月6日から10日まで東京・ベルサール秋葉原にて、20日から24日まで大阪・アジア太平洋トレードセンター株式会社にて開催。2017年に劇場上映された「ご注文はうさぎですか?? ~Dear My Sister~」と、新作OVAのアニメ原画が展示される。料金は前売券が税込1800円、限定グッズの描き下ろしマグカップ付き前売券が税込3100円。マグカップはココア、チノ、リゼ、千夜、シャロ、マヤ、メグ、青山ブルーマウンテン、モカから好きなキャラクターの絵柄を選ぶことができる。9月9日までチケット購入の抽選受付を実施中。詳細は原画展の公式サイトで確認を。

「ご注文はうさぎですか?? SFY スペシャルトークイベント~Talk For You~」

日時:2019年12月7日(土)第1部 開場14:00、開演14:30 / 第2部 開場17:00、開演17:30

会場:大阪府 花博記念ホール

出演:種田梨沙、徳井青空、村川梨衣、速水奨

料金:3500円

日時:2019年12月14日(土)第1部 開場14:00、開演14:30 / 第2部 開場17:00、開演17:30

会場:東京都 TKPガーデンシティ御茶ノ水

出演:水瀬いのり、徳井青空、村川梨衣、速水奨

料金:3500円

「『ご注文はうさぎですか??』Dear My Sister × Sing For You 原画展」

日程:2019年11月6日(水)~10 日(日)

会場:東京都 ベルサール秋葉原 2階

日程:2019年11月20日(水)~24日(日)

会場:大阪府 アジア太平洋トレードセンター株式会社 4階

(c)Koi・芳文社/ご注文は製作委員会ですか??