TK from 凛として時雨ワンマンツアーにösterreich 、Cö shu Nieの出演決定

TK from 凛として時雨が行うツアー「Bi-Phase Brain ”L side”」のゲストとして、 österreich 、Cö shu Nieの参加が発表された。



10月3日の新木場STUDIO COAST公演にはösterreichが、10月8日の名古屋DIAMOND HALL公演、10月9日のなんばHatch公演にはCö shu Nieの出演が決定。österreichは元the cabsのギタリスト高橋國光のソロプロジェクトであり、この日が初のライブとなる。ゲストボーカルには、cinema staffの飯田瑞規、鎌野愛を迎えての出演が予定されている。TK from 凛として時雨をはじめ、österreich、Cö shu NieはTVアニメ「東京喰種」でテーマソングを務めた共通点があるものの待望の初共演となる。



また、TKのInstagramでは、このツアーに向けた新曲を準備しているというメッセージと共に新曲の断片と思われる楽曲が更新されている。リリースについては未だ発表されていないものの、こちらも続報を期待したい。





<ツアー情報>







TK from 凛として時雨

Bi-Phase Brain ”L side”



2019年10月3日(木)新木場STUDIO COAST

ゲスト:österreich

2019年10月8日(火)名古屋DIAMOND HALL

ゲスト:Cö shu Nie

2019年10月9日(水)なんばHatch

ゲスト:Cö shu Nie



チケット:

1F立見 5000円(税込/D代別)

2F着席指定席 5800円(税込/D代別)

※名古屋公演は立見のみ

一般発売日:2019年8月10日(土)



TK (凛として時雨)

Bi-Phase Brain ”R side”



2019年12月13日(金)大阪市中央公会堂 大集会室

2019年12月23日(月)Bunkamura オーチャードホール



チケット:全席指定 6600円(税込)

一般発売日:2019年10月5日(土)



◆TK from 凛として時雨公式サイト:http://tkofficial.jp/