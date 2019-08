Official髭男dism 新曲『宿命』が甲子園で流れ「やったぜ！」

Official髭男dismが8月14日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭が、近況や「熱闘甲子園」のテーマソングとして番組で流れる新曲『宿命』について聞きました。とーやま校長:前回の出演からの3ヵ月の間に、ヒゲダン先生にもいろんなことがあったじゃないですか。藤原聡(Vo/Pf):充実していますね!とーやま校長:ツアーがあって、僕も(7月8日の)日本武道館公演にお邪魔させていただきました。1階席の後ろのほうでしたけど、後ろの後ろのみんなまでガンガン歌って手を上げて、めちゃめちゃ笑顔だったんですよ。武道館は楽しかったですか?藤原:楽しかったですね。仰ったように、360度から“ブワーッ”ってみんなの歌声がシャワーみたいに降り注いだんです。イヤモニとか着けてるんですけど、そういう次元じゃなかったです。もう(音が)貫通しましたからね。とーやま校長:楢崎先生は、武道館はいかがでしたか?楢崎誠(Ba/Sax):最初は吐き気がするぐらい緊張していたんですけど、始まった瞬間から“みなさんが楽しんでくれる”という雰囲気と僕たちの楽曲がグルグル回って、大きいエネルギーになっていってるな、と感動しました。とーやま校長:ちゃんまつ(松浦)先生は、背中にいっぱいお客さんがいる状態じゃないですか。僕がもしドラマーだったら「ちょっと気恥ずかしいな」って思っちゃいますけど、どうでしたか?松浦匡希(Dr.):最初はそう思いましたけど、「俺は今、ライブハウスでライブしてるのかな?」ってくらいの声の近さだったんです。だから全然楽しくなっちゃって、最後は汗まみれでとにかく楽しんでました。とーやま校長:へ~! それと……なんと言っても小笹先生! ……ねえ?小笹大輔(Gt.):……えっ? 武道館?!とーやま校長:武道館の話はひと通り聞いたんで……。あったでしょ? めでたいことが!小笹:ああ、はい! 結婚いたしまして……(笑)。とーやま校長:おめでとうございます!小笹:ありがとうございます!とーやま校長:今、奥さん聴いていらっしゃったりしますか?小笹:聴いているかもしれないです。とーやま校長:あら! ちょっと一言、届けちゃいません?(笑)。ヒゲダン:なんで!?(笑)。あしざわ教頭:大丈夫かな(笑)。小笹:……いつも支えてくださって、本当にありがとうございます!ヒゲダン:フゥ~っ!とーやま校長:本当に、おめでとうございます!」小笹:ありがとうございます!とーやま校長:そして「熱闘甲子園」! ヒゲダン先生の曲が(テーマソングとして)いきなり来るじゃないですか。高校野球、観られていますか?藤原:もちろん!とーやま校長:藤原先生的には、“ここの学校を応援してる”とかあるんですか?藤原:僕の母校も出てたりしたんですけど、基本的に甲子園のテーマソングを歌っているバンドなので、“どこかの学校を応援する”っていうのはないんですよ。でもこの間、応援中に(テーマソングの)『宿命』を演奏してくれた学校がいたんですよ。八戸学院光星なんですけど。それはもうチームで、「やったぜ!」って喜びました。すごく嬉しかったですね!Official髭男dism - 宿命 (Brass Band ver.)[Official Video]Official髭男dismの新曲『宿命』のブラスバンドバージョンを、全国の吹奏楽部員たちと制作する企画『ブラバンLOCKS! Supported by GVIDO』。6月から進められてきたこのプロジェクトの楽曲がいよいよ完成し、そのミュージックビデオが公開されました。詳細は『ブラバンLOCKS! Supported by GVIDO』の特設サイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/