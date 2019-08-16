BLACKPINK、10月発売アルバムのビジュアル＆ジャケット写真解禁

BLACKPINKが10月16日にリリースするアルバム『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』の最新ビジュアルとジャケット写真を解禁した。
撮影は7月上旬、1月から開催していたワールドツアー「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA」の合間を縫って行われたもの。『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』には、今年4月のMV公開後、先月26日（3カ月と20日）にYouTubeで5億再生を超えた「Kill This Love」の日本語ヴァージョンほか、先月31日に9億再生を超えた「DDU-DU DDU-DU」のリミックスヴァージョンなど、全10曲を収録。さらに、初回限定盤に収納されるフォトブックやポスターなどには、この最新の撮り下ろしショットを使用。また、通常盤のジャケットやメンバーのソロ盤（4形態）にも、それぞれこの最新ビジュアルが使用される。
＜リリース情報＞
BLACK PINK
『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』
発売日：2019年10月16日（水）
①初回限定盤（BLACK Ver.）：4000円（税抜）
-1CD（全10曲収録）
＋A4 Size SPECIAL PHOTO BOOK（BLACK Ver./PINK Ver. 共通）
-スペシャルパッケージ仕様
-豪華封入特典
・B3ポスター（BLACK Ver.）
・フォトカード（集合1枚＋ソロ4種のうちランダムで1枚）（BLACK Ver.）
・ステッカーシート（BLACK Ver.）
・フィルム型しおり（BLACK Ver./PINK Ver.共通）
・ポラロイド風カード（ソロ4種のうちランダムで1種）
（BLACK Ver./PINK Ver.共通）
*特典応募シリアルアクセスコード付き
②初回限定盤（PINK Ver.）：4000円（税抜）
-1CD（全10曲収録）
＋A4 Size SPECIAL PHOTO BOOK（BLACK Ver./PINK Ver. 共通）
-スペシャルパッケージ仕様
-豪華封入特典
・B3ポスター（PINK Ver.）
・フォトカード（集合１枚＋ソロ4種のうちランダムで1枚）（PINK Ver.）
・ステッカーシート（PINK Ver.）
・フィルム型しおり（BLACK Ver./PINK Ver.共通）
・ポラロイド風カード（ソロ4種のうちランダムで1種）
（BLACK Ver./PINK Ver.共通）
*特典応募シリアルアクセスコード付き
③通常盤：2400円（税抜）
-1CD（全10曲収録）
*特典応募シリアルアクセスコード
④〜⑦各メンバーソロ盤（数量限定）
各1CD（全10曲収録）
*特典応募シリアルアクセスコード
＝CD収録曲＝
*全形態共通
1. Kill This Love -JP Ver.-
2. Dont Know What To Do -JP Ver.-
3. Kick It -JP Ver.-
4. Hope Not -JP Ver.-
5. DDU-DU DDU-DU （Remix） -JP Ver.-
6. Kill This Love -KR Ver.-
7. Dont Know What To Do -KR Ver.-
8. Kick It -KR Ver.-
9. Hope Not -KR Ver.-
10. DDU-DU DDU-DU （Remix） -KR Ver.-
■BLINK JAPAN限定
BLINK JAPAN（BLACKPINKファンクラブ）会員限定で『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』リリース記念グッズ付初回限定盤（BLACK Ver.） 、初回限定盤（PINK Ver.）を販売致します。詳しくBLINK JAPANサイトをご確認ください。
＜ツアー情報＞
「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA」
＝日本公演日程＝
2019年12月4日（水）東京ドーム
2020年1月4日（土）京セラドーム大阪
2020年1月5日（日）京セラドーム大阪
2020年2月22日（土）福岡ヤフオク! ドーム◆
チケット一般発売日：2019年9月21日（土）10:00~
BLACKPINK JAPAN Official Website：https://ygex.jp/blackpink/
BLACKPINKが10月16日にリリースするアルバム『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』の最新ビジュアルとジャケット写真を解禁した。
本記事は「Rolling Stone Japan」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。