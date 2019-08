BLACKPINK、10月発売アルバムのビジュアル＆ジャケット写真解禁

BLACKPINKが10月16日にリリースするアルバム『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』の最新ビジュアルとジャケット写真を解禁した。



撮影は7月上旬、1月から開催していたワールドツアー「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA」の合間を縫って行われたもの。『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』には、今年4月のMV公開後、先月26日(3カ月と20日)にYouTubeで5億再生を超えた「Kill This Love」の日本語ヴァージョンほか、先月31日に9億再生を超えた「DDU-DU DDU-DU」のリミックスヴァージョンなど、全10曲を収録。さらに、初回限定盤に収納されるフォトブックやポスターなどには、この最新の撮り下ろしショットを使用。また、通常盤のジャケットやメンバーのソロ盤(4形態)にも、それぞれこの最新ビジュアルが使用される。





<リリース情報>







BLACK PINK

『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』



発売日:2019年10月16日(水)

①初回限定盤(BLACK Ver.):4000円(税抜)

-1CD(全10曲収録)

+A4 Size SPECIAL PHOTO BOOK(BLACK Ver./PINK Ver. 共通)

-スペシャルパッケージ仕様

-豪華封入特典

・B3ポスター(BLACK Ver.)

・フォトカード(集合1枚+ソロ4種のうちランダムで1枚)(BLACK Ver.)

・ステッカーシート(BLACK Ver.)

・フィルム型しおり(BLACK Ver./PINK Ver.共通)

・ポラロイド風カード(ソロ4種のうちランダムで1種)

(BLACK Ver./PINK Ver.共通)

*特典応募シリアルアクセスコード付き



②初回限定盤(PINK Ver.):4000円(税抜)

-1CD(全10曲収録)

+A4 Size SPECIAL PHOTO BOOK(BLACK Ver./PINK Ver. 共通)

-スペシャルパッケージ仕様

-豪華封入特典

・B3ポスター(PINK Ver.)

・フォトカード(集合1枚+ソロ4種のうちランダムで1枚)(PINK Ver.)

・ステッカーシート(PINK Ver.)

・フィルム型しおり(BLACK Ver./PINK Ver.共通)

・ポラロイド風カード(ソロ4種のうちランダムで1種)

(BLACK Ver./PINK Ver.共通)

*特典応募シリアルアクセスコード付き



③通常盤:2400円(税抜)

-1CD(全10曲収録)

*特典応募シリアルアクセスコード



④〜⑦各メンバーソロ盤(数量限定)

各1CD(全10曲収録)

*特典応募シリアルアクセスコード



=CD収録曲=

*全形態共通

1. Kill This Love -JP Ver.-

2. Dont Know What To Do -JP Ver.-

3. Kick It -JP Ver.-

4. Hope Not -JP Ver.-

5. DDU-DU DDU-DU (Remix) -JP Ver.-

6. Kill This Love -KR Ver.-

7. Dont Know What To Do -KR Ver.-

8. Kick It -KR Ver.-

9. Hope Not -KR Ver.-

10. DDU-DU DDU-DU (Remix) -KR Ver.-



■BLINK JAPAN限定

BLINK JAPAN(BLACKPINKファンクラブ)会員限定で『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』リリース記念グッズ付初回限定盤(BLACK Ver.) 、初回限定盤(PINK Ver.)を販売致します。詳しくBLINK JAPANサイトをご確認ください。





<ツアー情報>

「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA」



=日本公演日程=

2019年12月4日(水)東京ドーム

2020年1月4日(土)京セラドーム大阪

2020年1月5日(日)京セラドーム大阪

2020年2月22日(土)福岡ヤフオク! ドーム◆



チケット一般発売日:2019年9月21日(土)10:00~



BLACKPINK JAPAN Official Website:https://ygex.jp/blackpink/