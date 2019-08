サマソニをYouTube配信で楽しむ　初日タイムテーブル

いよいよスタートした「SUMMER SONIC 2019」。8月16、17、18日の出演するアーティストのうち、一部アーティストのライブがサマーソニック公式YouTubeチャンネルにて配信される。



また、各配信日の全日程終了後から翌日の配信開始までの間、一部パフォーマンスの再配信も予定。なお、多くのアーティストのパフォーマンスをひとつのライブ配信視聴ページにて配信するため、フルパフォーマンスの配信ではないことをご注意いただきたい。







▪️8月16日(金)

14:00-

SAM FENDER

ALEC BENJAMIN

PALE WAVES

リーガルリリー

PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS

BANANARAMA



16:00-

The Birthday

KEYTALK

Little Glee Monster

SNOW PATROL



18:00-

THE 1975

BiSH

LOUDNESS

[ALEXANDROS]

TWO DOOR CINEMA CLUB

FALL OUT BOY





<ライブ配信企画概要>



サマーソニック 2019 東京

日時:2019年8月16日(金)〜 8月18日(日)

サマーソニック公式ホームページ:http://www.summersonic.com/2019/

サマーソニック公式 YouTube チャンネル:https://www.youtube.com/user/summersonic

主催:株式会社クリエイティブマンプロダクション

ライブ配信協賛:ソフトバンク株式会社



第1弾配信アーティストラインアップ(ヘッドライナー以外は、アルファベット順に掲載)

Headliner:Red Hot Chili Peppers

The 1975

AI

Alec Benjamin

[ALEXANDROS]

Bananarama

The Birthday

BiSH

BLACKPINK

Chvrches

Circa Waves

COIN

Deaf Havana

ELECTRIC PYRAMID

Fall Out Boy

KEYTALK

Kizuna AI

木村カエラ

ラストアイドル

LOUDNESS

LOVEBITES

Machine Gun Kelly

Mahalia

中田ヤスタカ / きゃりーぱみゅぱみゅ

Nulbarich

Perfume

PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS

R3hab

THE REGRETTES

SAM FENDER

SHAED

SNOW PATROL

SOFI TUKKER

Two Door Cinema Club

The Vamps

ZEBRAHEAD

and more…