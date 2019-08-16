サマソニをYouTube配信で楽しむ　初日タイムテーブル

いよいよスタートした「SUMMER SONIC 2019」。8月16、17、18日の出演するアーティストのうち、一部アーティストのライブがサマーソニック公式YouTubeチャンネルにて配信される。
また、各配信日の全日程終了後から翌日の配信開始までの間、一部パフォーマンスの再配信も予定。なお、多くのアーティストのパフォーマンスをひとつのライブ配信視聴ページにて配信するため、フルパフォーマンスの配信ではないことをご注意いただきたい。
▪️8月16日（金）
14:00-
SAM FENDER
ALEC BENJAMIN
PALE WAVES
リーガルリリー
PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS
BANANARAMA
16:00-
The Birthday
KEYTALK
Little Glee Monster
SNOW PATROL
18:00-
THE 1975
BiSH
LOUDNESS
[ALEXANDROS]
TWO DOOR CINEMA CLUB
FALL OUT BOY
＜ライブ配信企画概要＞
サマーソニック 2019 東京
日時：2019年8月16日（金）〜 8月18日（日）
サマーソニック公式ホームページ：http://www.summersonic.com/2019/
サマーソニック公式 YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/summersonic
主催：株式会社クリエイティブマンプロダクション
ライブ配信協賛：ソフトバンク株式会社
第1弾配信アーティストラインアップ（ヘッドライナー以外は、アルファベット順に掲載）
Headliner：Red Hot Chili Peppers
The 1975
AI
Alec Benjamin
[ALEXANDROS]
Bananarama
The Birthday
BiSH
BLACKPINK
Chvrches
Circa Waves
COIN
Deaf Havana
ELECTRIC PYRAMID
Fall Out Boy
KEYTALK
Kizuna AI
木村カエラ
ラストアイドル
LOUDNESS
LOVEBITES
Machine Gun Kelly
Mahalia
中田ヤスタカ / きゃりーぱみゅぱみゅ
Nulbarich
Perfume
PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS
R3hab
THE REGRETTES
SAM FENDER
SHAED
SNOW PATROL
SOFI TUKKER
Two Door Cinema Club
The Vamps
ZEBRAHEAD
and more…
いよいよスタートした「SUMMER SONIC 2019」。8月16、17、18日の出演するアーティストのうち、一部アーティストのライブがサマーソニック公式YouTubeチャンネルにて配信される。
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