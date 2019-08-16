天野明原作による舞台「『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE-vs VARIA partII-」が、2020年1月6日から13日まで東京・天王洲銀河劇場、1月17日から19日まで大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで上演されることが明らかに。このたびキャストと、キャラクタービジュアルが到着した。

劇団鹿殺しの丸尾丸一郎が演出と脚本を手がけ、2018年に初めて公演が行われた舞台「家庭教師ヒットマンREBORN!」。ツナたちとヴァリアーのボンゴレリングを賭けた戦いを描く舞台第2弾「-vs VARIA partI」は今年6月に上演された。

10月16日にリリースされる「-vs VARIA partI」のBlu-ray / DVDには、初回特典として「-vs VARIA partII-」のチケット最速先行抽選申込券を封入。詳細は公式サイトで確認を。

「家庭教師ヒットマンREBORN!」theSTAGE-vs VARIA partII-

日程：2020年1月6日（月）～13日（月・祝）

会場：東京都 天王洲 銀河劇場

日程：2020年1月17日（金）～19日（日）

会場：大阪府 梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ

スタッフ

原作：天野明「家庭教師ヒットマンREBORN!」（集英社 ジャンプ コミックス刊）

演出・脚本：丸尾丸一郎（劇団鹿殺し）

キャスト

リボーン：ニーコ

沢田綱吉：竹中凌平

獄寺隼人：原嶋元久

山本武：山本涼介

笹川了平：上杉輝

ランボ：KIMERU

雲雀恭弥：岸本勇太

XANXUS（ザンザス）：林田航平

S・スクアーロ：高崎俊吾

ルッスーリア：高木勝也

ベルフェゴール：大海将一郎

レヴィ・ア・タン：八巻貴紀

マーモン：甲斐千尋

ゴーラ・モスカ：工藤翔馬 ほか

※高崎俊吾の高ははしご高、崎は立つ崎が正式表記。

(c)天野明／集英社 (c)『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE製作委員会