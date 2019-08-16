サンドロビッチ・ヤバ子、だろめおん原作によるアニメ「ケンガンアシュラ」の続編が、10月31日よりNetflixにて配信開始することが決定した。

「ケンガンアシュラ」は企業間でさまざまな権利を賭け、雇った闘技者同士を戦わせる“拳願仕合（ケンガンジアイ）”の模様を描く格闘マンガ。アニメは7月31日より12話分が配信されており、続編となるPart2では13話から24話が配信される。

アニメ「ケンガンアシュラ」Part2

Netflixにて2019年10月31日（木）より配信開始

スタッフ

原作：サンドロビッチ・ヤバ子 / だろめおん（小学館「マンガワン」連載中）

監督：岸誠二

シリーズ構成：上江洲誠

キャラクターデザイン：森田和明

音楽：高梨康治（Team-MAX）

アニメーション制作：LARX ENTERTAINMENT

キャスト

十鬼蛇王馬：鈴木達央

山下一夫：チョー

乃木英樹：中田譲治

秋山楓：内山夕実

理人：金子隼人

関林ジュン：稲田徹

若槻武士：加瀬康之

今井コスモ：榎木淳弥

桐生刹那：浪川大輔

初見泉：蓮池龍三

因幡良：緒方恵美

英はじめ：石田彰

沢田慶三郎：保志総一朗

ユリウス・ラインホルト：白熊寛嗣

御雷零：小野大輔

二階堂蓮：沢城千春

茂吉・ロビンソン：村瀬克輝

鎧塚サーパイン：檜山修之

金田末吉：遊佐浩二

大久保直也：小西克幸

千葉貴之：星野貴紀

目黒正樹：川本宗幸

室淵剛三：一条和矢

ムテバ・ギゼンガ：楠大典

阿古谷清秋：小山力也

河野春男：水島大宙

ガオラン・ウォンサワット：津田健次郎

アダム・ダッドリー：堀井茶渡

呉雷庵：松岡禎丞

十鬼蛇二虎：藤原啓治

ナレーション：立木文彦

(c)2019 サンドロビッチ・ヤバ子，だろめおん，小学館／拳願会