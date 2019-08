「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO」明日17日の開催決定を発表

野外音楽フェスティバル「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO」の8月17日(土)の開催が決定した。



8月16日、17日に渡り北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージにて開催予定だった「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO」。台風10号の接近に伴う悪天候が予想されることから、安全を第一に考慮して8月16日(金)の公演中止が昨日アナウンスされていた。



8月17日の開催については、8月16日5:00の札幌管区気象台の最新情報を受け、5:30頃に発表することがアナウンスされていたが、開催が発表された。



■公式コメント



【RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO】は、8月17日(土)公演の開催を決定致しました。



今後の公演に関する情報は公式 HP・公式 SNS で随時お知らせ致します。



尚、チケットの払い戻しに関しては後日改めてご案内致しますので、お持ちのチケット・リストバンドは大切に保管ください。



開催直前のご案内となりました事を、心より深くお詫び申し上げます。何卒ご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。



株式会社ウエス





<イベント情報>



RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO

2019年8月16日(金)、8月17日(土)北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

※8月16日は開催中止



公式HP :

https://rsr.wess.co.jp/2019/