『鬼滅』禰豆子役・鬼頭明里のMV公開！　デビュー曲ジャケ写を初お披露目

アニメ『鬼滅の刃』の竈門禰豆子役など、声優としても活躍中の鬼頭明里。歌手としてのデビューシングル『Swinging Heart』がミュージックビデオ(MV)で公開された。初回限定盤と通常盤のジャケット写真も同時に解禁。発売日は2019年10月16日(水)。



8月14日(水)19:30に放送された『鬼頭明里のSmiley pop』で初オンエアされたデビューシングル『Swinging Heart』は、アップテンポで軽快な音楽と、メッセージ性のある歌詞が挑戦する人の背中を押してくれる曲となっている。



今回、公開された初回限定版と通常版のジャケット写真では、楽曲のイメージとシンクロした爽やかで透明感あふれる鬼頭明里の姿が美しくデザインされている。



さらに、本楽曲のミュージックビデオ(MV)も公開中で、『Swinging Heart』に収録されているTVアニメ『超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです!』のエンディングテーマとなった『dear my distance』と『Always Going My Way』も試聴することができる。



【『Swinging Heart』MV】





また、購入店ごとにオリジナル特典も付属。クリアファイルやブロマイドなど、様々なラインナップが用意されているので、気になる方はチェックしてみよう。





【商品概要】

『Swinging Heart』

<初回限定盤>(CD+BD+ブックレット)

価格:2000円+税

<アニメ盤>(CD)

価格:1300円+税

<通常盤>(CD)

価格:1300円+税

▲通常版ジャケット写真



<収録内容>

1. Swinging Heart

2. dear my distance

※TVアニメ『超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです!』EDテーマ

3. Always Going My Way

4. Swinging Heart (Instrumental)

5.dear my distance (Instrumental)

6.Always Going My Way (Instrumental)





【オリジナル特典】

■全国アニメイト(オンラインショップ含む):A4クリアファイル

※名古屋地区限定特典:L判ブロマイド

■ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む):缶バッジ(56mm)+L判ブロマイド

※名古屋地区限定特典:L判ブロマイド

■とらのあな全店(一部店舗除く)・通信販売:L判ブロマイド

※名古屋地区限定特典:L判ブロマイド

■あみあみ:L判ブロマイド

■いまじんWEBショップ:大型 布ポスター(A1版)

※3品番同時購入

■キャラアニ.com:L判ブロマイド

■セブンネットショッピング:ポストカード

■ソフマップCD取り扱い店舗(ドットコム含む):L判ブロマイド

■タワーレコード(一部店舗除く):L判ブロマイド

■TSUTAYA RECORDS(※一部店舗除く)、TSUTAYAオンライン:L判ブロマイド

■Neowing:KGサイズポートレイト(152mm x 102mm)

■WonderGOO/新星堂(一部店舗を除く):L判ブロマイド

■Amazon.co.jp:デカジャケット

■きゃにめ:2L判ブロマイド