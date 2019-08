バンドを始めた16歳女子にHOWL BE QUIETがアドバイス

HOWL BE QUIETの竹縄航太さんが、8月14日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを送りました。――リスナー(16歳・女性)のお悩みバンドを始めたのですが、みんな好きなアーティストが全然違って大丈夫か心配です。バンドを組むにあたっては、好きなバンドとか同じほうがいいのでしょうか? 好きなバンドは全然違っても、作る曲は良いものにできると思いますか?――このリスナーのために竹縄さんが選んだ楽曲は、『幽霊に会えたら』です。僕たちHOWL BE QUIETは、「HOWL」が“叫ぶ”、「BE QUIET」が“静かに”という意味で、音楽性に捕らわれずジャンルレスにいろんな音楽を奏でたいという意味から、このバンド名にしました。僕らも全員好きなバンドは違って、僕はジャニーズさんとかポップスが好きで、ギターの黒木健志はUKロック好き。ベースの松本拓郎はとにかくベースが好きで、JAZZとかコアな音楽が好きだったり、ドラムの岩野亨は意外にパンクが好きだったり……。ウチのバンドは、特に好みが違うんです。だからこの質問については、良いモノが出来るかどうかは分からないけど曲は作れます。そういうバンドには、メンバーの好きないろんな音楽を混ぜ合わせたケミストリーが起こる良さもあると思います。(音楽の趣味が)バラバラの僕ら4人が作った『幽霊に会えたら』を、聴いてみてもらえたらなと思います!【HOWL BE QUIET「幽霊に会えたら」MV】今回、リスナーに贈られた楽曲『幽霊に会えたら』は、7月31日リリースのニューアルバム『Andante』に収録されています。詳細はオフィシャルサイト(https://www.howlbequiet.com/)まで。番組では松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda10/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/