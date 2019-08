LiSA UNISON SQUARE GARDENのトリビュートアルバム参加「すごく嬉しい」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。LiSAの楽曲を制作している田淵智也さんが所属するUNISON SQUARE GARDENのバンド結成15周年を記念したアルバム『Thank you, ROCK BANDS! 〜UNISON SQUARE GARDEN 15th Anniversary Tribute Album〜』を購入したリスナーのメッセージを紹介し、このアルバムに参加した感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」8月12日(月)放送分)【リスナーのメッセージ:LiSA先生が参加している、UNISON SQUARE GARDENのトリビュートアルバムをフラゲして聴きました! 想像を超える素晴らしさでした! ユニゾンの良さとLiSA先生の良さがいい感じに混ざっていたし、何よりも「オリオンをなぞる」という選曲が良すぎました! ユニゾンの曲を歌うLiSA先生が最強だなと感じることが出来ました!(16歳女性)】LiSA:ありがとうございます! ユニゾン先輩のトリビュートアルバムに参加させていただいたのですが、そこで「オリオンをなぞる」を歌わせていただきました。7月の放送で「ユニゾン先輩とやっと対バンさせてもらったんだよー」って話をさせてもらったんですけど、そこから15周年のお祝いに関わらせてもらえるって、すごく嬉しいなと思います!「オリオンをなぞる」、いい曲なんだよね~。最後まで聴いてもらうと、ユニゾン先輩への感謝というか、田淵先輩が一緒に作って来てくれたからこそ出来るコラボレーションみたいなものが入っています。発見された方は、さすがだな〜と思いますね(笑)。ぜひ聴いてみてください!8月28日(水)には、東京・新木場 STUDIO COASTで行われる『Thank you, ROCK BANDS!〜UNISON SQUARE GARDEN 15th Anniversary Tribute Live〜』に、私LiSAも参加します。オリオンなぞっちゃうかな~!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/