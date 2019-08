Perfume 東京ドーム公演が6年ぶりの理由

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。先日発表された初の全国4大ドームツアーについて、改めてリスナーに伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」8月12日(月)放送分)メジャーデビュー15周年イヤー突入を記念し、9月18日(水)に全52曲を収録した初のベストアルバム『Perfume The Best“P Cubed”』をリリースするPerfume。このアルバムを引っさげ、2020年2月1日(土)、2日(日)に大阪・京セラドーム、2月8日(土)に福岡・ヤフオク!ドーム、2月15(土)、16日(日)に愛知・ナゴヤドーム、2月25日(火)、26日(水)に東京ドームにてドームツアーを開催することが発表されました。あ~ちゃん:さて、私たちPerfumeからお知らせがあります。来年、6年振りの東京ドームを含む4大ドームツアーの開催が決定しました~!!かしゆか:6年ぶり……!あ~ちゃん:なんだって~。のっち:東京ドームが6年ぶりでしょ?かしゆか:そうみたい。のっち:あとは2年か、3年か……?『COSMIC EXPLORER』のツアーで行ったよね。かしゆか:うん、やったやった。あ~ちゃん:ツアーの中で最後にやったんだけど。ってか「4大ドームツアーは初めてなんですよね?」って聞かれて……そうなるんすか?(笑)。かしゆか:まぁ、ドームツアーはやっているけど、4大はやってないかな? みたいなことかな(笑)。あ~ちゃん:だから東京ドームがちょっとね、私たちいろいろ思いがあってやらなかったんですけど。どうしてもやっぱり「東京ドームをやらないと、やれないみたい見えるよ」って言われて。「そうなん!?」って(笑)。のっち:(笑)。あ~ちゃん:そういうつもりはなかったんだけど、「でも東京の人もやってくれたら嬉しいと思うよ」って言ってくれて。「そっか~。それは嬉しいな、じゃあ挑戦してみようか」、「やろっか!」ってなって決めました。かしゆか・のっち:はい。あ~ちゃん:ベスト(アルバム)のツアーですから、詰め込みますので是非とも遊びに来てほしい。みなさま、よろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/