LiSA ロッキンでは「みんなが眩しすぎて見えなかった(笑)」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。1ヵ月ぶりの登場ということで、近況報告として8月3日に出演した『rockin'on presents ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019』の感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」8月12日(月)放送分)LiSA:夏フェスが始まっていますが、『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019』が終わったばっかりです。ロッキンではもう本当に……倒れるかと思いましたよ(笑)。12時50分から45分間のステージだったんですけど、大体12時45分くらいから暑くなるじゃん! そこから14時ぐらいまでずっと暑いじゃん? 一番暑いカンカン照りの太陽の中、直射日光浴びて歌っていました。みんなが眩しすぎて見えなかったよ(笑)。じっとしているとさらに暑いから、やり遂げてやろうと思って結構攻めたセットリストを組んだんですけど、無事帰って来ました! ありがとうございます(笑)。――リスナーのメッセージを紹介【LiSA先生ロッキンお疲れ様でした! 暑い中、めっちゃかっこよくてエロかったです! 次のフェスは北海道! 今日よりは涼しいと思いますが、熱中症には気をつけてください。(20歳男性)】LiSA::ありがとうございます! ロッキンに来てくれたんですね。「めっちゃかっこよくてエロかったです!」……(笑)。いやーそりゃあね、エロくなるよ。だって暑いもん! 次のフェスは8月17日、北海道の『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO』です。なんと、SUN STAGEでございます! こちらは夕方(16:10~)なのですけど、前後に激しいみなさんがいらっしゃるし、何と言っても一番でっかいステージなので、私も気合いを入れて挑みたいと思います!