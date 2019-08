カラバオ・カップ(フットボールリーグ・カップ)第2回戦の組み合わせ抽選が13日に行われ、対戦カードが決定した。

注目のカードとなったのはFW武藤嘉紀が所属するニューカッスルとレスターによる一戦。2回戦から早くもプレミアリーグ勢同士の対決が実現した。その他、チャンピオンズリーグやヨーロッパリーグの出場権を持たないプレミアリーグの13クラブが2回戦から出場する。

カラバオ・カップ2回戦の組み合わせは以下のとおり。なお、試合は8月26日に開催予定となっている。

クルー・アレクサンドラ(4部) vs アストン・ヴィラ

リンカーン・シティ(3部) vs エヴァートン

リーズ・ユナイテッド(2部) vs ストーク(2部)

シェフィールド・ユナイテッド vs ブラックバーン(2部)

ロザラム(3部) vs シェフィールド・ウェンズデイ(2部)とベリー(3部)の勝者

ニューカッスル vs レスター

バートン・アルビオン(3部) vs モアカム(4部)

バーンリー vs サンダーランド(3部)

ノッティンガム・フォレスト(2部) vs ダービー・カウンティ(2部)

グリムズビー・タウン(4部) vs マクルズフィールド・タウン(4部)

プレストン・ノースエンド(2部) vs ハル(2部)

ロッチデール(3部) vs カーライル・ユナイテッド(4部)

プリマス・アーガイル(4部) vs レディング(2部)

クローリー・タウン(4部) vs ノリッジ

ニューポート・カウンティ(4部) vs ウェストハム

オックスフォード・ユナイテッド(3部) vs ミルウォール(2部)

ワトフォード vs コヴェントリー・シティ(3部)

スウォンジー(2部) vs ケンブリッジ・ユナイテッド(4部)

カーディフ(2部) vs ルートン・タウン(2部)

ブリストル・ローヴァーズ(3部) vs ブライトン

クリスタル・パレス vs コルチェスター・ユナイテッド(4部)

フルアム(2部) vs サウサンプトン

ボーンマス vs フォレストグリーン・ローヴァーズ(4部)

サウスエンド・ユナイテッド(3部) vs ミルトン・キーンズ・ドンズ(3部)

QPR(3部) vs ポーツマス(3部)