チャンピオンズリーグ(CL)予選3回戦セカンドレグが13日に各地で行われた。

昨シーズン4強のアヤックスは、ホームでPAOKと対戦。23分に先制を許すと、ドゥシャン・タディッチが32分のPKを止められたものの、43分のPKはきっちり決めて前半の内に同点とする。79分にはニコラス・タグリアフィコがヘディングシュートを沈めて逆転すると、85分には再びタディッチがPKを決めて2点差となる。後半アディショナルタイムに1点を返されたが、このままアヤックスが3-2で勝利。2試合合計5-4でプレーオフ進出を決めた。

日本代表FW中島翔哉が所属するポルトは、クラスノダールをホームに迎えた。立ち上がり3分に失点すると、さらにマゴメド・スレイマノフに2点を奪われて、3点ビハインドで折り返す。後半に入って57分にゼ・ルイス、76分にルイス・ディアスがそれぞれゴールを決めて1点差と迫ったが、このまま2-3で敗戦。2試合合計3-3でアウェイゴール差で敗れて、9シーズンぶりにCL本戦出場を逃した。なお、中島はフル出場したが、ノーゴールに終わった。

プレーオフはファーストレグが8月20日と21日、セカンドレグが8月27日と28日に行われる。2試合合計スコアで勝利したクラブが、CL本戦の出場権を獲得する。

▼予選3回戦セカンドレグの結果

カラバフ 0-2(2戦合計:2-3) APOEL

ローゼンボリ 3-1(2戦合計:6-2) マリボル

ディナモ・キエフ 3-3(2戦合計:3-4) クラブ・ブルージュ

コペンハーゲン 1-1(2戦合計:2-2/PK戦6-7) ツルヴェナ・ズヴェズダ

フェレンツヴァーロシュ 0-4(2戦合計:1-5) ディナモ・ザグレブ

LASKリンツ 3-1(2戦合計:5-2) バーゼル

オリンピアコス 2-0(2戦合計:3-0) イスタンブールBBSK

アヤックス 3-2(2戦合計:5-4) PAOK

セルティック 3-4(2戦合計:4-5) CFRクルージュ

ポルト 2-3(2戦合計:3-3) クラスノダール ※アウェイゴール差でクラスノダールが突破

▼プレーオフの対戦カード

ディナモ・ザグレブ vs ローゼンボリ

CFRクルージュ vs スラビア・プラハ

ヤングボーイズ vs ツルヴェナ・ズヴェズダ

カラバフ vs アヤックス

LASKリンツ vs クラブ・ブルージュ

オリンピアコス vs クラスノダール