佐野元春&ザ・コヨーテバンド、最新シングル「愛が分母」を配信リリース

佐野元春&ザ・コヨーテバンドが、最新シングル曲「愛が分母」を本日8月14日より配信リリースした。
「愛が分母」は夏を飾るにふさわしいダンサブルなスカ・ナンバー。レコーディングにはザ・コヨーテバンドに加え、NARGO、北原雅彦、GAMO、谷中敦 （From 東京スカパラダイスオーケストラ）らも、セッションに参加。彼らとスタジオ・レコーディングを行うのは、アルバム『フルーツ』以来、23年ぶりとなる。デジタル・シングルのアートワークは、タイトルからインスパイアされた愛を分母に添えたモダンなアート・ピースとなっている。
また、佐野元春は今年10月12日のクラブチッタ川崎公演から始まる、クラブ・サーキット・ツアー「ソウルボーイへの伝言 2019」を控えている。
＜配信情報＞
佐野元春&ザ・コヨーテバンド
「愛が分母」
配信日：2019年8月14日（水）
価格：250円
iTunes Store にて配信
＜佐野元春 & THE COYOTE BAND / CLUB CIRCUIT TOUR「ソウルボーイへの伝言 2019」公演日程＞
2019年10月12日（土）神奈川・クラブチッタ川崎
2019年10月15日（火）東京・マイナビBLITZ 赤坂
2019年10月25日（金）群馬・高崎club FLEEZ
2019年11月2日（土）静岡・Live House 浜松 窓枠
2019年11月3日（日）岐阜・岐阜club-G
2019年11月7日（木）長野・長野CLUB JUNK BOX
2019年11月8日（金）富山・富山マイロ
2019年11月16日（土）青森・青森Quarter
2019年11月17日（日）岩手・盛岡Club Change WAVE
2019年11月23日（土・祝）兵庫・神戸ハーバースタジオ
2019年11月24日（日）岡山・岡山CRAZY MAMA KINGDOM
2019年11月29日（金）熊本・熊本B.9 V1
2019年11月30日（土）大分・大分T.O.P.S Bitts HALL
各公演チケット料金（税込）：
スタンディング 7000円（入場整理番号付き）/ 指定席 7500円（ 東京公演２階席のみ）
※入場時別途ドリンク代必要
佐野元春公式ウェブサイト：http://www.moto.co.jp/
佐野元春&ザ・コヨーテバンドが、最新シングル曲「愛が分母」を本日8月14日より配信リリースした。
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