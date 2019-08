吉田秋生原作によるTVアニメ「BANANA FISH」と、作品の舞台であるニューヨーク市の公式ブランド・NYCのコラボレーショングッズが登場した。

ラインナップされたのはTシャツ、トートバッグ、タンブラー、スマートフォンケース、缶バッジなど。各アイテムには「BANANA FISH」の文字、アッシュらのイラストや、ニューヨーク市内の観光名所、交通標識、ポスターアート、街並みの写真などがデザインされた。

いずれの商品もアニメイト、ムービックのオンラインショップと全国のアニメイト店舗にて10月より販売される予定だ。またそれぞれのオンラインショップでは現在、予約を受け付けている。

(c)吉田秋生・小学館/Project BANANA FISH (c) 2019. City of New York. All rights reserved