当時の自分に「バーカ！」と言いたい OLDCODEX“恋の思い出”を語る

ボーカル・Ta_2(タツ)とペインター・YORKE.(ヨーク)による個性派ロックユニット・OLDCODEX(オルドコデックス)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「THE QUARTER~LADDERLESS from OLDCODEX~」。8月6日(火)の放送では、リスナーのお便りを紹介。2人の“恋バナ”が飛び出しました。(TOKYO FM「LADDERLESS from OLDCODEX」2019年8月6日(火)放送より)8月のメールテーマは「ひと夏の思い出」。今回は、リスナーから届いたメッセージに2人が答えました。「“妹みたい”と可愛がってくれたバイト先の大学生を好きになり、その人が辞めるときに勇気を出して告白したら、“妹としか思えない”と振られてしまいました。もう一度戻れるなら、告白前の“兄と妹”の関係で、夢を見続けていたかったと思うこともあります。“このときに戻れるのなら、やり直したい”と思うことはありますか?」Ta_2:そもそも兄弟がいないから、妹って感覚がわからないな。全部、可愛く見えちゃう(笑)。この子、10代なんですよ。淡いなー! 素敵! いい恋してるなー。YORKE.:でもすごいじゃん、初めて告白してね。心のどこかで、失敗を想像しながらトライする勇気ね。でも、妹としか見れないって……けっこう強烈だよなぁ (笑)。Ta_2は“このときに戻れるなら、やり直したいこと”ってある?Ta_2:俺もコンビニでアルバイトしていたとき、一緒にバイトしてる女の子がいると、男なんてバカだからさ、すぐ好きになっちゃうの(笑)。それで告白して「ごめんね」って言われたことはあったなぁ。YORKE.:うん。Ta_2:(それは)“追っかけてることが楽しいと思ってる恋”だから、その時間が一番楽しく思えるんだよと、当時の自分に言いたいよね。YORKE.は戻りたい頃ある?YORKE.:考えたことない(笑)。あー、俺は生まれた瞬間かな。ゼロ歳。Ta_2:ずいぶん戻るね。YORKE.:それ以外の発想がないな。とくに恋のことなんて、思い出すと恥ずかしいことばっかりじゃん。Ta_2:それを話してよ (笑)。YORKE.:Ta_2が言うように、恋して追っかけてる時間って楽しいよね。その子の趣味に寄せてみたりして。Ta_2:わかる~!YORKE.:俺、いつも黒ばっか着てるけど、今日はシャツとか着ちゃおうかな?みたいな。Ta_2:そうそう、そういうのとかね。YORKE.:そういうので、自分の世界も広がったりするからね。Ta_2:「黄色好き」とか言われると、黄色のものを探したりして。YORKE.:もう毎日、全身黄色で行っちゃうから(笑)。Ta_2:あはははっ!YORKE.:そこに戻りたいか?というと……そのときの自分も可愛いなと思ったりするから……。Ta_2:じゃあ、そのときの自分になんてアドバイスする?YORKE.:「バーーカ」って言う。Ta_2・YORKE.:(爆笑)。そんなOLDCODEXは、10月17日(木)の東京・LIQUIDROOM公演より、最新アルバム『LADDERLESS』を引っさげた全国13都市14公演を回る全国ツアー「OLDCODEX Tour 2019」が始まります。そちらもお楽しみに!<番組概要>番組名:THE QUARTER~LADDERLESS from OLDCODEX~放送日時:毎週火曜25:00~25:30パーソナリティ:OLDCODEX番組Webサイト:https://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/quarter/top