Perfume 新曲『Challenger』は「歌いたい！」って思った

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。9月18日(水)にリリースされるベストアルバム『Perfume The Best“P Cubed”』について、新曲「Challenger」やシングル曲ではない「NIGHT FLIGHT」を収録曲に選んだ理由を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」8月12日(月)放送分)――『Challenger』:「歌いたい!」って思った【リスナーから届いたメッセージ:ベストアルバムの内容が発表されましたね。入っていて欲しかった曲が沢山入ってたので、めっちゃびっくりしたし嬉しかったです! そして解禁されていないもう1つの新曲も、曲名を見て早く解禁されないかなぁ~とワクワクしました。(18歳男性)】あ~ちゃん:Perfume初のベストアルバム『Perfume The Best“P Cubed”』に収録される全52曲が発表されました!かしゆか:みんな、自分が思っていたやつは入っていたでしょうかね?あ~ちゃん:ですかねぇ?のっち:(「ナナナナナイロ」と)もう1つの新曲もいいですよ!あ~ちゃん:いい曲だよね。レコーディングする前の……中田(ヤスタカ)さんが、どうしてこの曲にしようと思ったのかっていう言葉も含めて本当に感動したよね。最初に、これでやってみようと思ってる、っていう仮歌っていうか企画の曲みたいなのをもらったんですよね。で、聴かせてもらったんだけど、自分たちがPerfumeとしてやってきたこの時間を特別に思っているように、中田さんも私たちPerfumeと出会ったときのこととか、出会った時代の話……自分のことをすごく特別に思ってくれているんだなって。それはやっぱりPerfumeがこうやって長く続けてこられたから、そこも特別になったんだなって。そういうことを言ってくれて、すごく嬉しくて。のっち:ね~。「歌いたい!」って思ったよね。かしゆか:みんなにも早く聴いてほしいね。のっち:TwitterとかYouTubeに、1日1曲ずつ懐かしいミュージックビデオも載せてくれているので、思いを馳ながら待っていてください。――『NIGHT FLIGHT』:二言なしで決まった曲あ~ちゃん:なんか、支持者多かったよね。のっち:多かった。あ~ちゃん:二言なしって感じで、決まった曲だったね。かしゆか:「入れるでしょう」ってなったもんね。あ~ちゃん:でも見ててくれていると分かるように、「ミュージックビデオがあるんだけど、これどう……?」みたいなもの、「ミュージックビデオがないんだけど、入れたほうがいいよね」みたいなものがあったり。アルバムの曲だと、ミュージックビデオないですからね。(選曲は)結構悩ましかったんですけれども。のっち:そうなのよ~。あ~ちゃん:今回はこの曲たちで決めましたので、ぜひとも、みなさま楽しみにしておいてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/