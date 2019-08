LiSA 全国ホールツアーは「みんなとの距離がすごく近い」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。7月から始まった全国ホールツアー『LiVE is Smile Always~紅蓮華~』についてリスナーのメッセージを紹介し、7月27日に開催された青森での初ライブの感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」8月12日(月)放送分)LiSA:さあ、1ヵ月ぶりの登校ですが……最近のLiSA先生は全国ツアー『LiVE is Smile Always~紅蓮華~』の真っ最中です。今のところ9公演が終わりまして、だからもう半分くらい来ちゃいましたね。今ね、めちゃくちゃいいですよ。今回のライブめちゃくちゃ好き! ホールなんですけど、みんなとの距離がすごく近いんです。ホールツアーも何度もやらせてもらっているので、「あ、今度行くあそこはあれだな〜」みたいな、その場での遊びがすごく考えられるので、みんなとの近い距離での楽しみ方っていうのをすごく堪能させてもらっています。――リスナーのメッセージを紹介【青森で行われた「LiVE is Smile Always~紅蓮華~」に兄と参加しました! 私にとって人生初のライブでした。アンコールのときにLiSA先生が手を握ってくれたおかげで、翌日にあったピアノの発表会もうまくいきました!(16歳女性)】LiSA:ピアノの発表会の前日に遊びに来てくださったんですねー。いやーありがとうございます! 私も初めての青森ライブだったんですけど、(2013年に)1度だけ「全国行脚 47杯いただきますっ」という、47都道府県と台湾を周って握手会をする企画で青森に行ったことがあります。そのときに青森で握手した子たちが、たくさん泣きながら一生懸命愛情を伝えてくれて。私は初めての武道館の前だったんですけど、「あ、青森にも私のことを知っていてくれる人が本当にいるんだな」ってすごく感動したのを覚えています。「青森に絶対いつか歌いに来るんだ!」って思って叶ったライブでした。だから思いもすごく溢れていたし、その日が初デート(ライブ)の方もすごくいてくれました。「本当に初めてなのかな?」ってくらいみんな完璧だったんですけど(笑)、みんなの愛情をたくさんいただいて、青森初ライブ成功しましたよ。ありがとうございます!そうそう、“手を握ってくれたおかげで”ってことなんですけど、今回のホールツアーは距離が本当に近いんですよ。だから近い距離でのみんなとの遊び方っていうのを練り練りしているので、手を握っちゃったんだねー(笑)。ピアノの発表会うまくいって良かったです!全国ホールツアー『LiVE is Smile Always~紅蓮華~』は、10月15日(火)の北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)まで、17ヶ所19公演が行われます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/