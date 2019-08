Perfume、足跡巡礼のポスターラリー「#Pcubed_P」が故郷・広島でスタート

9月18日に初のベストアルバム『Perfume The Best ”P Cubed”』をリリースするPerfumeが、ポスターラリー「#Pcubed_P」を8月12日からスタートした。



「#Pcubed_P」は、Perfume結成20年間のゆかりの地に、アルバムジャケットも撮影した世界的カメラマン3人による撮り下ろし、絵柄違いのグラフィックポスターを8月12日から発売日の9月18日まで各所に掲出するというもの。過去から現在へ、最新のPerfumeがポスターでナビゲートする企画となっている。



アルバムタイトルの「P Cubed」にちなんで起用されたのは、ISSEY MIYAKEやGUCCIなど有名ブランドのCMやムービーを手掛けた鈴木親、『i-D Japan』の表紙を撮影したハンナ・ムーン、そしてバレンシアガの写真集に携わったJohnny Dufortの3人。Perfumeが持つ個性をそれぞれのカメラマンの視点で表現した。記念すべきポスターの1枚目は、3人が育った広島のゆかりの場所に掲出される。







彼女達の「足跡巡礼」とも言えるこの企画では、発見したポスターの写真を「#Pcubed_P」のハッシュタグとポスターナンバー「#pcp??」のハッシュタグをつけてTwitterで投稿すると、特設サイトの地図上に、撮影したポスターの写真が次々と反映されていく。また、公式SNSで展開中のカウントダウンにも、掲出場所のヒントが。掲出場所は日本だけにとどまらないとのことなので、奮って参加してほしい。





「Perfume The Best "P Cubed"」特設サイト:

http://www.perfume-web.jp/cam/best-pcubed/



<リリース情報>







Perfume

『Perfume The Best "P Cubed"』

発売日:2019年9月18日(水)



▶完全生産限定盤 3CD+特典Disc(Blu-ray or DVD)+豪華フォトブックレット+スペシャルパッケージ

・Blu-ray 【UPCP-9022:¥7,600(税込)¥7,037(税抜)】

・DVD 【UPCP-9023:¥7,100(税込)¥6,574(税抜)】

▶初回限定盤 3CD+特典Disc(Blu-ray/DVD)

・Blu-ray 【UPCP-9024:¥5,000(税込)¥4,630(税抜)】

・DVD 【UPCP-9025:¥4,500(税込)¥4,167(税抜)】

▶通常盤 3CD 【UPCP-1005/7:¥3,500(税込) ¥3,241(税抜)】



▶完全生産限定盤【スペシャルグッズ付き】※ASMART/UNIVERSAL MUSIC STORE限定

3CD+特典Disc(Blu-ray or DVD)+豪華フォトブックレット+スペシャルパッケージ+※スペシャルグッズ

・Blu-ray 【PROJ-1909:¥8,300(税込)¥7,685(税抜)】

・DVD 【PROJ-1910:¥7,800(税込)¥7,222(税抜)】

※令和元年10月1日より、消費税率が変更となります。表記の税込価格は令和元年9月30日までのものです。

※スペシャルグッズ:特製アクリルフォトキューブ(New)



=収録内容=

[DISC1]

1:Challenger

2:リニアモーターガール

3:コンピューターシティ

4:エレクトロ・ワールド

5:パーフェクトスター・パーフェクトスタイル

6:チョコレイト・ディスコ

7:ポリリズム

8:SEVENTH HEAVEN

9:Baby cruising Love

10:マカロニ

11:GAME

12:シークレットシークレット

13:love the world

14:edge (⊿-mix)

15:Dream Fighter

16:ワンルーム・ディスコ



[DISC2]

1:NIGHT FLIGHT

2:I still love U

3:不自然なガール

4:ナチュラルに恋して

5:VOICE

6:ねぇ

7:FAKE IT

8:レーザービーム

9:微かなカオリ

10:スパイス

11:MY COLOR

12:Spring of Life

13:Spending all my time

14:Hurly Burly

15:未来のミュージアム

16:だいじょばない

17:Magic of Love (Album-mix)

18:1mm



[DISC3]

1:Party Maker

2:Sweet Refrain

3:Cling Cling

4:Hold Your Hand

5:DISPLAY

6:Relax In The City

7:Pick Me Up

8:STAR TRAIN

9:STORY

10:FLASH

11:TOKYO GIRL

12:If you wanna

13:Everyday

14:無限未来

15:FUSION

16:Future Pop

17:Let Me Know

18:ナナナナナイロ



▶特典Disc(BD/DVD)【完全生産限定盤/初回限定盤】

●Future Pop -Video Clip-

●Perfume WORLD TOUR 4th 「FUTURE POP」 ダイジェストLIVE映像

●Perfumeのただただラジオが好きだからレイディオ! 4

他



●予約購入特典

□「完全生産限定盤(スペシャルグッズ付)」または「完全生産限定盤」または「初回限定盤」または「通常盤」をご予約いただいた方に、特典をプレゼントいたします。

※詳細は、随時Perfumeオフィシャルサイトでお知らせいたします。