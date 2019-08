日向坂46 渡邉美穂 独占インタビュー！ “応援ガール”への意気込みを語る

TOKYO FMのラジオ番組”未来の鍵を握る学校”「SCHOOL OF LOCK!」と、インディーズおよび新人アーティストの活動支援サイト「Eggs」がタッグを組んで送る、未来の音楽シーンを揺るがす10代アーティスト限定の夏フェス「マイナビ未確認フェスティバル2019」。今回は、その応援ガールに抜擢された、現在最も勢いのあるアイドルグループ、日向坂46の渡邉美穂さんに独占インタビュー! 未確認フェスへの想いや、応援ガールとしての意気込みなどお伺いしてきました!(TOKYO FM「Monthly Timetable」8月号より)――「マイナビ未確認フェスティバル2019」の応援ガールに決まったときの心境を教えてください。渡邉:本当にびっくりしました! 高校生の頃からずっと「SCHOOL OF LOCK!」を聴いてきたので、私も番組に関わることができるなんて信じられなくて。徐々に実感が湧いてきて、気づいたらうれし泣きしてました。――「SCHOOL OF LOCK!」の現役リスナーであると、公式ブログで公言していますが、番組を聴き始めたきっかけは何ですか?渡邉:今もよくライブに行く好きなバンドさんが「SCHOOL OF LOCK!」の「アーティストLOCKS!」を担当していたのを知ったのがきっかけです。そこから番組を聴くことが日課になりました。学生時代は、テスト勉強中とかによく聴いていましたが、最近は自炊しながら聴いています。――そうなのですね。番組の好きな企画やポイントはありますか?渡邉:「掲示板逆電」! 私と同世代の人たちが逆電しているのを「今頃ドキドキしているんだろうな、私もドキドキするんだろうな」って想像するのを楽しんでます(笑)。あとは、今まで聴いたことのなかった音楽を番組で聴いて好きになることもあります。新たな出会いをさせてくれるのが好きです。――では、もし渡邉さんがバンドを組むとしたら、どの楽器を担当してみたいですか?渡邉:ベースですかね。私、バンドの曲を聴くときに、歌声やメロディーの裏にあるリズム隊の音を聴くのが好きなんです! こんなリズム刻んでるのか、とか、ここはこんな風にテンポを変えているのか、とかを感じるのが好きで。そのような点でとても奥が深いと思うので、ベースをしてみたいです。――続いて「マイナビ未確認フェスティバル2019」で、注目しているポイントはどこですか?渡邉:バンドごとの個性を見てます。楽曲にかけた想いや自分たちの演奏スタイルなど、いろいろな形で個性を表現してくれると思うので、そこを一番注目したいです!――日向坂46として多くのステージに立ってきたと思いますが、ステージに立つときに心がけていることはありますか?渡邉:純粋に楽しむこと。欅坂46さんと同じステージでライブをしたときに、恥ずかしがったりするほうがよくないんだな、全力でやってやる!って気持ちでステージに立つほうが、自分がしたい表現ができるんだなと思うようになりました。心の底から楽しむ気で臨んでます!――なるほど。応援ガール就任発表記者会見では、黒板に「この“瞬間”を全力で!!」と書いていましたが、どのような想いでこの言葉にしたのですか?渡邉:同世代の方には、今を一生懸命に生きてほしいという想いと、出場される方には、ステージを降りたときに胸を張って「やりきった」と後悔しないくらい全力を出してほしいという願いを込めて書きました。――未確認フェスでは、渡邉さんと同じ10代の方々が活躍しますが、渡邉さんも現在19歳ということで、仕事やプライベートで頑張りたいことはありますか?渡邉:お仕事では、日向坂46が多くの方に長く愛してもらえるグループになるために貢献したいと思います。その中でも握手会で会いに来てくださる方たちに、元気やハッピーオーラを伝えて恩返しできればと。プライベートでは、大人への一歩として、一人旅に挑戦したいです。夏だったら京都に観光、冬だったら福井にカニを食べに行きたいな~。――最後に、未確認フェスに向けて熱いメッセージをお願いします!渡邉:出場される方は後悔のないように全力を出し切ってほしいし、観客の方はそれを見てこれから自分も頑張ろうという活力にしていただければと思います。応援ガールに選ばれたからには、私らしく盛り上げたいと思っているので、全員で楽しみましょう!<プロフィール>渡邉美穂(日向坂46)埼玉県出身。けやき坂46二期生オーディションに合格しメンバー入り。2019年にけやき坂46から日向坂46に改名し、同年3月にデビュー。持ち前の運動神経と、とびぬけた笑顔で日向坂46の元気印として活躍する人気メンバー。<リリース情報>“ファ”がない!? 可愛いドレミダンスが話題のラブソング!日向坂46「ドレミソラシド」 絶賛発売中! 972円(税込)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト: http://www.tfm.co.jp/lock/