ニュー・オーダー、2020年3月に東阪で来日公演が決定

ニュー・オーダーの来日公演が2020年3月に開催決定。29年ぶりの単独来日公演となった2016年には実現しなかった大阪も含む、完売必至の3公演となる。



バンドは、2017年に地元マンチェスターの「Manchester International Festival」に出演した際に収録された、12人のシンセサイザー奏者で構成されたオーケストラとの演奏を収めたライブ・アルバム『∑(No,12k,Lg,17Mif) New Order + Liam Gillick: So it goes...』を今年7月にリリースしたばかり。ニュー・オーダーとしての数々の名曲はもちろん、ジョイ・ディヴィジョンの楽曲も披露されるようだ。







来日公演の詳細は以下の通り。チケットは9月7日の一般発売に先駆け、クリエイティブマン会員先行が8月14日15:00から18日18:00まで実施される。





<来日公演情報>







NEW ORDER



東京公演

2020年3月3日(火)新木場STUDIO COAST

開場・開演:OPEN 18:30 / START 19:30

チケット:1Fスタンディング ¥10,000-(税込/1Drink別)

2F指定 ¥12,000-(税込/1Drink別)



東京公演

2020年3月4日(水)新木場STUDIO COAST

開場・開演:OPEN 18:30 / START 19:30

チケット:1Fスタンディング ¥10,000-(税込/1Drink別)

2F指定 ¥12,000-(税込/1Drink別)



大阪公演

2020年3月6日(金)Zepp Osaka Bayside

開場・開演:OPEN 18:30 / START 19:30

チケット:1Fスタンディング ¥10,000-(税込/1Drink別)

2F指定 ¥12,000-(税込/1Drink別)