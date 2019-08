海外では銃で撃たれることも…ポーカーで“絶対にやってはいけない”NGマナーとは？

ロックバンド「MUCC」のヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。8月5日(月)の放送では、塩顔男子”4人組エアバンド「SALTY’s」(ソルティーズ)から、塩村さん(プロポーカーの松村惇史さん)と塩澤さん(ピスタチオ・小澤慎一朗さん)が登場! バンド結成秘話や音楽活動について語りました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年8月5日(月)放送より)現在、ポーカーで生計を立てているプロポーカーの塩村さん。ポーカーでは、守らなければならないマナーがあるそうです。塩村:ポーカーって(人と)仲良くなりやすいんですよね。バラク・オバマ前大統領も「ポーカーがなかったら、僕は大統領になっていなかった」って言っていたらしくて。それぐらい、コミュニケーションツールになるので。逹瑯:仲悪くならないんですか?塩村:仲悪くなる人もいます。マナーが悪かったりしたら、やっぱり仲悪くなっちゃいますね。逹瑯:マナーがあるんですね。塩村:一応あって、“勝っているときは、すぐ(手札を)見せない”とか。最後に、自分の手札の2枚を「オープン」って言って見せるんですけど、“ほぼ100%負けてない”っていう、めちゃくちゃ強い手があるんですね。それを、“うわぁ~負けてるかな~”みたいな感じで、わざといやらしく1枚ずつ見せて、相手がめちゃめちゃ怒るっていうのはあります。(海外では銃で)撃たれたりします、これは。逹瑯:うわぁー! こわ!塩村:それくらいやったらダメなことなんですけど、初心者の人が知らずにそれをやって、痛い目に遭う人はけっこういるみたいです。ラスベガスは、まだ治安がいいんですけど、ロサンゼルスはそういうのに厳しくて、普通に撃たれるらしいです。逹瑯:紳士のスポーツじゃないけど、ゲームとしてちゃんと嗜んでくれと。相手を不快にさせるもんじゃない。塩村:そうです。そこは気持ちよくやろうよという感じですね。逹瑯:そもそも、負けて気持ちがよくないから、そこをさらに煽るなってことですよね。それを知らないでやったら、めっちゃ怖いわ。絶対やらないでおこう。◎8月12日(月・振休)の「JACK IN THE RADIO」は、MUCCのサポートキーボードを担当している吉田トオルさんをお迎えいたします! どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週月曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack