TVアニメ「キャロル&チューズデイ」のライブイベント「『キャロル&チューズデイ』LIVE ~The Loneliest Girl~」が、去る8月11日に東京・原宿クエストホールで開催された。本記事では夜公演の模様をレポートする。

キャロル&チューズデイの歌唱を務めるナイ・ブリックスとセレイナ・アン、そしてアンジェラの歌唱を務めるアリサがアニメの主題歌および劇中歌を披露した本ライブ。アニメでおなじみのガスによるナレーションとともにナイとセレイナが登場し、ライブは1クール目のオープニングテーマ「Kiss Me」で幕を開けた。夜公演はYouTube Liveでの生配信も行われており、MCではセレイナが「火星の人も見てるかも!」とジョークを言って会場を和ませる。今回のライブは作中でのキャロル&チューズデイの1stライブをイメージし、ハンドマイクのナイとアコースティックギターを持ったセレイナ、そして伊賀拓郎によるピアノ、天野清継のギターを加えた4人だけのシンプルなセットになったという。観客から自然に起きたハンドクラップが曲をにぎやかに彩った「Round & Laundry」、作中で行われた「マーズブライテスト」の準決勝と同様にピアノとボーカルのみで披露された「Lost My Way」など、2人はアニメのエピソードをなぞりながら、楽曲ごとに表情を変える歌声で観客を魅了した。

一方のアリサは、アンジェラさながらの力強いパフォーマンスを見せた。スクリーンにアンジェラのこれまでの振り返る映像が流れ、その姿とシンクロするようにステージ中央にアリサが登場。「Move Mountains」をパワフルに歌い、にっこりと笑顔を見せると、観客からは大歓声が沸く。そして「アンジェラの“勝ちたい”って気持ちが出ている曲で、『こんなの歌えるかな』って不安もあったんですが、いい曲にしようと思ってがんばりました」と明かし、「Light A Fire」を全身のエネルギーを込めるように歌い上げた。パフォーマンスを終えたアリサが再びステージにナイとセレイナを呼び込むと、3人は日本語と英語を混ぜつつ和気あいあいとトークを展開した。

ライブ終盤は再びキャロル&チューズデイのステージ。「Day By Day」では観客とのコール&レスポンスで会場を盛り上げ、アコースティックアレンジの「Give You the World C&T ver.」では星空をバックに美しい歌声を響かせた。そして「次の曲は初めてナイと会った日にレコーディングした曲で、キャロルとチューズデイが初めて一緒に書いた曲です」と話し、「The Loneliest Girl」へ。2人の切なく優しいハーモニーに聴き入った観客から、この日最も盛大な拍手が贈られる中、最後は「Hold Me Now」で会場をハッピーなムードに包み、ライブの幕を下ろした。

ライブ終了後に行われた3人への囲み取材で、ナイは「素晴らしいショーでした」とライブを振り返る。セレイナは「1回目のライブならではのフレッシュな感じがありつつ、でもすごく楽しかったです。お客さんがすごく温かかった」と笑顔を見せ、アリサも「こんなに大きな舞台は初めてですごく緊張してたんですが、お客さんが手を叩いてくれたり頷いてくれたりしたおかげで、すごく楽しめました」と観客への感謝を語った。

本作で、世界中の多彩なアーティストからの提供曲を歌うナイとセレイナ。セレイナは「最初は慣れない環境の中で緊張もあったんですが、徐々にそのプロセスを楽しめるようになってきました。アーティストとしても幅が広がったと思います」と話し、ナイは「普段歌っている音楽と全然違っていて最初はすごく難しかったのですが、どんどん歌いやすくなってきました」と変化を語った。アリサは「(アンジェラの歌唱担当に)選ばれてから、新しいボイトレの先生についてもらって、自分の声の使い方や、いろんなことを学びました」と、作中のアンジェラさながらに特訓したことを明かした。

ナイは本作について、「自分にとってもアーティストになるまでいろんなことがあって、その旅が映し出されたのが『キャロル&チューズデイ』」だと言う。セレイナは「『キャロル&チューズデイ』はみんなのストーリー。夢を持っていた人も、夢を忘れてしまった人もまた夢に気付ける、そんな作品だと思います」と本作の魅力を述べ、アリサは「音楽好きの方も、子供でも、大人でも、誰もがエンジョイできる作品。アニメをそんなに観ないという方も、本作をきっかけにアニメを好きになってもらえたら」とメッセージを送った。

なお夜公演では、「『キャロル&チューズデイ』2nd LIVE ~Army Of Two~」が10月6日に東京・品川ステラボールで開催されることも発表された。ナイ、セレイナ、アリサが出演し、TVアニメ2クール目のストーリーに沿った楽曲がフルバンドで披露される。併せてチケットのオフィシャル最速先行もスタート。8月18日18時まで、抽選エントリーをイープラスにて受け付けている。

「『キャロル&チューズデイ』LIVE ~The Loneliest Girl~」セットリスト

01.Kiss Me / キャロル&チューズデイ(Vo. Nai Br.XX&Celeina Ann)

02.Round & Laundry / キャロル&チューズデイ(Vo. Nai Br.XX&Celeina Ann)

03.Someday I’ll Find My Way Home / キャロル&チューズデイ(Vo. Nai Br.XX&Celeina Ann)

04.Whispering My Love / キャロル&チューズデイ(Vo. Nai Br.XX&Celeina Ann)

05.Lost My Way / キャロル&チューズデイ(Vo. Nai Br.XX&Celeina Ann)

06.Move Mountains / アンジェラ(Vo. Alisa)

07.All I Want / アンジェラ(Vo. Alisa)

08.Breathe Again / アンジェラ(Vo. Alisa)

09.Light A Fire / アンジェラ(Vo. Alisa)

10.Not Afraid / アンジェラ(Vo. Alisa)

11.Polly Jean / キャロル&チューズデイ(Vo. Nai Br.XX&Celeina Ann)

12.Army Of Two / キャロル&チューズデイ(Vo. Nai Br.XX&Celeina Ann)

13.Day By Day / キャロル&チューズデイ(Vo. Nai Br.XX&Celeina Ann)

14.Give You The World C&T ver. / キャロル&チューズデイ(Vo. Nai Br.XX&Celeina Ann)

15.The Loneliest Girl / キャロル&チューズデイ(Vo. Nai Br.XX&Celeina Ann)

16.Hold Me Now / キャロル&チューズデイ(Vo. Nai Br.XX&Celeina Ann)

「『キャロル&チューズデイ』2nd LIVE ~Army Of Two~」

日時:2019年10月6日(日)17:00開場、18:00開演

会場:東京都 品川ステラボール

出演:キャロル&チューズデイ(Vo. Nai Br.XX&Celeina Ann)、アンジェラ(Vo. Alisa)

料金:6800円

