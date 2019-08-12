声優が怪談の朗読に挑戦する番組「声優×怪談」がNHK総合で、8月14、15日に2夜連続で放送される。声優の神谷浩史さん、緒方恵美さん、竹達彩奈さん、三石琴乃さん、桑島法子さん、池田秀一さん、うえだゆうじさんと豪華声優陣が集結する。

第1夜となる14日は「赤の怪談」と題して、復讐（ふくしゅう）劇をラインアップ。第2夜となる15日は、「黒の怪談」と題して、亡霊の物語を取り上げる。14、15日ともに午後10時50分に放送。

演目は以下の通り。

◇第1夜（敬称略）

「108人目の卒業生」（いしかわえみ「絶叫学級」より）：緒方恵美、竹達彩奈▽「呪怨」（大石圭）：神谷浩史▽「黒いプロフィール」（いしかわえみ「絶叫学級」収録作品）：桑島法子▽「佐賀の化け猫」：三石琴乃▽「轢（ひ）いた女」（高港基資「恐之本」より）：池田秀一▽「元カノ」（高港基資「恐之本」より）：緒方恵美

◇第2夜（敬称略）

「死を呼ぶ大観覧車」（ひよどり祥子「死人の声をきくがよい」より）：竹達彩奈▽「リング」（鈴木光司）：うえだゆうじ▽「最期の夢」（高港基資「恐之本」より）：池田秀一▽「青い目の人形」（緑川聖司「呼んでいる怪談 青い本」より）：三石琴乃、桑島法子▽「自殺ですね？」（あずみきし「死役所」より）：緒方恵美▽「菊花の約（ちぎり）」：うえだゆうじ、神谷浩史