TVアニメ「ACTORS -Songs Connection-」のキャラクターPV3種が公開された。
公開されたのは、梶原岳人演じる天才シンガー・音之宮朔、浦田わたる演じるコンポーザー・神樂蒼介、保住有哉演じるポエマー・往田詩という物語の中心を担う3名のPV。本PVにてキャラクターボイスも初解禁となっている。
男性声優がボーカロイド曲を歌唱するコラボCDシリーズ「ACTORS」を原作とする本作。アニメは10月よりTOKYO MX、BS日テレ、AT-Xにて放送される。
アニメ「ACTORS -Songs Connection-」
2019年10月よりTOKYO MX、BS日テレ、AT-Xにて放送
スタッフ
原作：EXIT TUNES
キャラクター原案：めか
監督：ヤマサキオサム
音響監督：長崎行男
キャラクターデザイン：西田亜沙子
音楽：木村秀彬、大隅知宇、堤博明
音楽制作：EXIT TUNES
アニメーション制作：Drive
製作：スライヴセントラル運営局
キャスト
音之宮朔：梶原岳人
神樂蒼介：浦田わたる
往田詩：保住有哉
光司陽太：保志総一朗
鑑香水月：野島健児
葛野大路颯馬：置鮎龍太郎
五月女燎：坪井智浩
東本桂士：杉山紀彰
丸目千熊：木村昴
円城寺三毛：小野友樹
秋月甲斐：江口拓也
臼杵鷲帆：竹内良太
小田原牧：速水奨
長野影虎：堀川りょう
(c)EXIT TUNES/スライヴセントラル運営局