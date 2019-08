テレビ朝日によるライブイベント「テレビ朝日ドリームフェスティバル2019」が、10月12日から14日に千葉・幕張メッセ国際展示場9~11ホールで開催される。

9回目となる今年の「ドリームフェスティバル」は、テレビ朝日開局60周年記念イベントとして開催。出演アーティスト第1弾も発表され、13日はジェジュン、GENERATIONS from EXILE TRIBE、モーニング娘。'19、14日はTHE ORAL CIGARETTES、GLAY、ゴールデンボンバー、YOSHIKI(X JAPAN)、LUNA SEAの出演が明らかになった。12日の出演アーティストは後日発表される。

オフィシャルサイトでは8月21日まで、13日と14日公演のチケット先行抽選予約を受付中。

テレビ朝日開局60周年記念 テレビ朝日ドリームフェスティバル2019

2019年10月12日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

後日発表



2019年10月13日(日)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

ジェジュン / GENERATIONS from EXILE TRIBE / モーニング娘。'19 / and more



2019年10月14日(月・祝)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

THE ORAL CIGARETTES / GLAY / ゴールデンボンバー / YOSHIKI(X JAPAN) / LUNA SEA / and more