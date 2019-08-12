TVアニメ「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」の第0話に当たる「Episode 0 Initium Iter」が、一部の動画配信サイトにて配信された。

ゲームアプリ「Fate/Grand Order」内で、期間限定で配信されていた「Episode 0 Initium Iter」。このたび配信がスタートしたのはAbemaTV、ニコニコチャンネル、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、Video Marketの6サイトとなっている。TVアニメ「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」は10月5日より、TOKYO MXほかにて放送開始。

TVアニメ「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」

放送情報

TOKYO MX：2019年10月5日（土）より、毎週土曜23:30～

BS11：2019年10月5日（土）より、毎週土曜23:30～

群馬テレビ：2019年10月5日（土）より、毎週土曜23:30～

とちぎテレビ：2019年10月5日（土）より、毎週土曜23:30～

MBS：2019年10月12日（土）より、毎週土曜27:08～

※MBSでは第2話を10月13日（日）深夜放送（予定）、第3話以降は他局と同日放送

配信情報

AbemaTV：2019年10月5日（土）より、毎週土曜23:30～

ニコニコ生放送：2019年10月6日（日）より、毎週日曜23:00～

ニコニコチャンネル：2019年10月6日（日）より、毎週日曜23:00～

dアニメストア：10月6日（日）より、毎週日曜23:00～

ほか

スタッフ

原作：奈須きのこ / TYPE-MOON

リードキャラクターデザイナー：武内崇

監督：赤井俊文

副監督：黒木美幸

キャラクターデザイン：高瀬智章

音楽：芳賀敬太、川崎龍

音響監督：岩浪美和

制作：CloverWorks

キャスト

藤丸立香：島崎信長

マシュ・キリエライト：高橋李依

フォウ：川澄綾子

ロマニ・アーキマン：鈴村健一

レオナルド・ダ・ヴィンチ：坂本真綾

ギルガメッシュ：関智一

エルキドゥ：小林ゆう

マーリン：櫻井孝宏

アナ：浅川悠

イシュタル：植田佳奈

シドゥリ：内山夕実

牛若丸：早見沙織

武蔵坊弁慶：稲田徹

レオニダス一世：三木眞一郎

※島崎信長の崎は立つ崎が正式表記。

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