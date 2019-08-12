TVアニメ「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」の第0話に当たる「Episode 0 Initium Iter」が、一部の動画配信サイトにて配信された。
ゲームアプリ「Fate/Grand Order」内で、期間限定で配信されていた「Episode 0 Initium Iter」。このたび配信がスタートしたのはAbemaTV、ニコニコチャンネル、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、Video Marketの6サイトとなっている。TVアニメ「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」は10月5日より、TOKYO MXほかにて放送開始。
TVアニメ「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」
放送情報
TOKYO MX：2019年10月5日（土）より、毎週土曜23:30～
BS11：2019年10月5日（土）より、毎週土曜23:30～
群馬テレビ：2019年10月5日（土）より、毎週土曜23:30～
とちぎテレビ：2019年10月5日（土）より、毎週土曜23:30～
MBS：2019年10月12日（土）より、毎週土曜27:08～
※MBSでは第2話を10月13日（日）深夜放送（予定）、第3話以降は他局と同日放送
配信情報
AbemaTV：2019年10月5日（土）より、毎週土曜23:30～
ニコニコ生放送：2019年10月6日（日）より、毎週日曜23:00～
ニコニコチャンネル：2019年10月6日（日）より、毎週日曜23:00～
dアニメストア：10月6日（日）より、毎週日曜23:00～
ほか
スタッフ
原作：奈須きのこ / TYPE-MOON
リードキャラクターデザイナー：武内崇
監督：赤井俊文
副監督：黒木美幸
キャラクターデザイン：高瀬智章
音楽：芳賀敬太、川崎龍
音響監督：岩浪美和
制作：CloverWorks
キャスト
藤丸立香：島崎信長
マシュ・キリエライト：高橋李依
フォウ：川澄綾子
ロマニ・アーキマン：鈴村健一
レオナルド・ダ・ヴィンチ：坂本真綾
ギルガメッシュ：関智一
エルキドゥ：小林ゆう
マーリン：櫻井孝宏
アナ：浅川悠
イシュタル：植田佳奈
シドゥリ：内山夕実
牛若丸：早見沙織
武蔵坊弁慶：稲田徹
レオニダス一世：三木眞一郎
※島崎信長の崎は立つ崎が正式表記。
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