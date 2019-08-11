明治安田生命J3リーグ第20節が10日、11日に各地で行われた。
藤枝MYFCは福島ユナイテッドFCと対戦し、3点ビハインドの74分に1点を返すが試合はそのまま終了し8試合ぶりの黒星を喫した。ザスパクサツ群馬はカマタマーレ讃岐に1－0で勝利して2位に浮上した。
6試合勝ちから遠ざかっている最下位のY.S.C.C.横浜は2位熊本を相手に先制するが、後半にPKで1点を返され勝利することはできなかった。
■J3第20節
福島ユナイテッドFC 3－1 藤枝MYFC
SC相模原 0－2 セレッソ大阪U－23
カマタマーレ讃岐 0－1 ザスパクサツ群馬
ギラヴァンツ北九州 2－1 ガンバ大阪U－23
ガイナーレ鳥取 0－2 ヴァンラーレ八戸
ロアッソ熊本 1－1 Y.S.C.C.横浜
アスルクラロ沼津 1－0 いわてグルージャ盛岡
AC長野パルセイロ 1－0 FC東京U－23
ブラウブリッツ秋田 1－1 カターレ富山
■J3順位表
1位 藤枝（勝ち点37／得失点差＋8）
2位 群馬（勝ち点35／得失点差＋17）
3位 熊本（勝ち点35／得失点差＋5）
4位 北九州（勝ち点34／得失点差＋8）
5位 C大23（勝ち点33／得失点差0）
6位 鳥取（勝ち点31／得失点差－2）
7位 福島（勝ち点27／得失点差0）※1試合未消化
8位 G大23（勝ち点26／得失点差＋7）
9位 八戸（勝ち点26／得失点差＋6）
10位 富山（勝ち点26／得失点差＋1）
11位 讃岐（勝ち点26／得失点差－3）
12位 沼津（勝ち点26／得失点差－3）
13位 相模原（勝ち点26／得失点差－4）
14位 秋田（勝ち点25／得失点差－2）
15位 長野（勝ち点24／得失点差－5）
16位 岩手（勝ち点20／得失点差－10）※1試合未消化
17位 F東23（勝ち点18／得失点差－10）
18位 YS横浜（勝ち点18／得失点差－13）
■J3第21節（8月30日、31日、9月1日）
▼30日
19：00 秋田 vs 沼津
▼31日
15；00 岩手 vs F東23
17：00 藤枝 vs 鳥取
18：30 富山 vs 相模原
19：00 群馬 vs 長野
19：00 C大阪23 vs 熊本
▼1日
13：00 八戸 vs 北九州
17：00 YS横浜 vs 讃岐
19：00 G大23 vs 福島