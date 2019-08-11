明治安田生命J1リーグ第22節の2試合が11日に行われた。
セレッソ大阪はホームにサガン鳥栖を迎えた。セレッソは19分に先制に成功。その後も相手ゴールに猛攻を仕掛けるが2点目が遠く、試合終盤に鳥栖に2点を許し逆転負けを喫した。
最下位に沈むジュビロ磐田はホームで湘南ベルマーレと対戦した。前半終了間際に先制したが、後半には3失点を喫してしまう。試合終了間際に1点を返すが追加点は奪えず2－3で敗れた。
■J1第22節
北海道コンサドーレ札幌 1－1 浦和レッズ
清水エスパルス 1－0 松本山雅FC
鹿島アントラーズ 2－1 横浜F・マリノス
FC東京 1－0 ベガルタ仙台
名古屋グランパス 3－0 川崎フロンターレ
ガンバ大阪 1－1 サンフレッチェ広島
大分トリニータ 1－1 ヴィッセル神戸
セレッソ大阪 1－2 サガン鳥栖
ジュビロ磐田 2－3 湘南ベルマーレ
■J1順位表
1位 FC東京（勝ち点48／得失点差＋18）
2位 鹿島（勝ち点41／得失点差＋18）
3位 川崎（勝ち点39／得失点差＋15）
4位 横浜FM（勝ち点39／得失点差＋8）
5位 広島（勝ち点36／得失点差＋12）
6位 大分（勝ち点34／得失点差＋5）
7位 札幌（勝ち点32／得失点差＋3）
8位 C大阪（勝ち点31／得失点差＋4）
9位 名古屋（勝ち点30／得失点差＋5）
10位 浦和（勝ち点30／得失点差－7）
11位 湘南（勝ち点29／得失点差－5）
12位 清水（勝ち点28／得失点差－14）
13位 G大阪（勝ち点26／得失点差－4）
14位 仙台（勝ち点26／得失点差－8）
15位 神戸（勝ち点23／得失点差－6）
16位 鳥栖（勝ち点21／得失点差－15）
17位 松本（勝ち点19／得失点差－15）
18位 磐田（勝ち点17／得失点差－14）
■J1第23節対戦カード（8月17日、18日）
▼17日
18：00 清水 vs 札幌
19：00 仙台 vs 川崎
19：00 FC東京 vs 広島
19：00 横浜FM vs C大阪
19：00 湘南 vs 鳥栖
19：00 神戸 vs 浦和
19：00 大分 vs 鹿島
▼18日
18：00 松本 vs 名古屋
19：00 G大阪 vs 磐田