杉咲花「まさか本当に…」木村拓哉が贈った“意外すぎる”誕生日プレゼントとは!?

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。8月のゲストには、女優の杉咲花さんが登場。8月11日(日・祝)の放送では、杉咲さんのプライベートに迫りました。2017年公開の映画「無限の住人」で初共演した2人。映画のプロモーション中に誕生日を迎える杉咲さんに、何がほしいか尋ねたと言う木村。「花ちゃんが真っ直ぐこっちを見て『かき氷機がほしいです!』って。しかも、『キャラクターものでいいの?』って聞いたら、『違います。業務用がほしいです!』って(笑)」と明かします。杉咲さんの誕生日当日、所属事務所に大きなかき氷機が届いたそうで、「まさか本当にいただけるとは思っていなかったので、ビックリしました。たくさん削らせていただいております!」と改めて感謝の言葉を伝えました。続いて、杉咲さんの過去のインタビューでの発言をもとに、プライベートの一面を紐解いていきます。以前は「基本的に1人でいることのほうが多い」と語っていたそうですが、「友達ができまして……今は友達とすごく遊んでいます」と変化があったことを明かす杉咲さん。同業者が多いそうで、名前が挙がったのは小野花梨さんや今田美桜さん、小松菜奈さん、相楽樹さん、高畑充希さんといった錚々たる顔ぶれ。木村が「みんなでいるとき、いつも何しているの?」と質問すると、「人狼ゲームです」とコメント。ときどき集まっては“人狼会”を開催しているそうで、22時間夜通しでやったこともあるとか。そんな杉咲さんのエピソードに、「いろいろな会があるもんだねぇ……すごいね」と驚く木村。ほかにも、動画を撮影したり、自分の好きな曲をミュージックビデオ風に編集したり、誕生日の友達に自作した映像をプレゼントするなどの趣味もあると話しました。現在、杉咲さんもTOKYO FMの番組「杉咲花のFlower TOKYO」でパーソナリティをつとめています。「ずっとラジオが大好きで、いつか自分の番組を持たせていただくことが夢だったんです。ようやく念願が叶いました」と声を弾ませます。マイクを通した杉咲さんの声を聴いた木村は、「花ちゃんの声ってラジオ向きだな。あぁ、なるほど……ってマジで思った」とべた褒め。この話に杉咲さんは、「本当ですか!? すごくうれしいです! 私、木村さんの番組は『(木村拓哉の)What's UP SMAP!』のころから聴かせていただいているんです」と打ち明けます。自身のラジオ番組を聴き返すこともしているそうで、「何かが足りないと思ったんです。番組を始めたころ、私はリスナーさんからのメッセージを読むだけだったんです。でも、木村さんは“おはようございます”というメッセージに『おはようございます』ってちゃんと返していて。それで、真似させていただいています」と明かします。続けて「(挨拶を返すのを)『うれしい』と言ってくださるリスナーさんがけっこう多くて。やっぱり木村さんは“すごいな”って。勉強になります!」と褒めちぎると、「勉強しないで」と照れる木村でした。次回8月18日(日)の放送も、引き続き杉咲さんをゲストに迎え、お届けします。お楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/