モモコグミカンパニーの居残り人生教室「美容室に行くとわくわくする理由」

こんにちは。BiSHのモモコグミカンパニーです。連載4回目は、私がお世話になっている美容師のオオモトさんにお話を伺ってきました! 皆さんはどんなときに美容室に行きたくなりますか? 新しい自分を見つけたいとき、気分を変えたいとき、人によって様々だと思います。私はいつも美容室に行くとき、わくわくした気分になります。BiSHに入ってからもインナーカラーを入れてみたり、オレンジ、ピンクと衣装に合わせたり、気分によって変えてみたり、いろんな髪型を楽しんできました。大きいステージに立つときも、憂鬱な朝も、自分の気に入った髪でいられるだけで、自分らしく、気分よくいられるような気がします。



今回お話を伺った担当のオオモトさんは、原宿の大きな美容室で12年働いたのち、現在は独立して下北沢で「WOM(ウォム)」という自分の美容室を立ち上げ経営しています。本当にたくさんの美容師さんがいる中で、どのようにしてオオモトさんはお客さんに指名してもらうようになり、自分のお店を持てるまでになったのか。普段、美容室では静かな私ですが、今回は気になるお話をたくさん聞いてきました!



美容師になろうと思ったきっかけ



モモコ:オオモトさんが前にいた原宿の美容室に最初行ったときは、BiSHにまだ入る前だったんですよね。私が美容室に行きたいって思うときは、くすぶってるときが多いんです。新しい自分になることで現状を打破したいというか。実際、オオモトさんに髪の色を変えてもらったことでライブもすごく頑張れて、自分のことがもっと好きになったこともありました。うちの事務所は衣装はしっかり決まっているけど、髪の毛は自由に変えられるんです。だから自分の髪型をどうしようか考えてる時間、そして美容室にいる時間って、私にとってはすごく大切な環境で。オオモトさんは、お客さんと接するときに大事にしていることって何ですか?



オオモト:お客様が希望するイメージが一番大事なんですけど、そこに合わせて僕らが提案したいイメージがあるから、それらをすり合わせていくのが大切で。自分の見聞で「このお客様にはこういうスタイルが似合う」って判断しないようにしてるし、お客様が希望するものを最優先にしてます。



モモコ:美容師になろうと思ったきっかけは?







オオモト:子供の頃から図工が得意で、絵の教室に通ったり、書道もやったり、大工さんとか設計士とかにも憧れてたし、将来は何かを作る職業がいいなって漠然と思っていて。でも中学2年くらいの時、友達に紹介してもらって初めて美容室に行ったんです。それまで理容室しか行ったことなかったけど、その時に担当してくれた女性の方が沖縄出身で顔もハーフっぽい顔で、ブロンドの巻き髪でカラコンしていて、「こんな素敵な人が担当してくれるのか!」とドキドキして(笑)。家に帰った後も「すごい人に髪を作ってもらった」っていう興奮がずっと残っていて、きっかけはそこですね。僕も美容師になりたい!って。いま考えると単純な動機だけど。



モモコ:原宿のお店で美容師デビューした頃、どうやって自分をアピールしていったんですか? 同僚はもちろんのこと、原宿は美容室も多いですし。



オオモト:スタイリストになりたての頃、一日にお客様が一人みたいな状態が続いて、でもその分時間がめちゃくちゃあるから必死で考えたんですよ。「どうしたら自分の色を出せるのか」って。



モモコ:どのくらいからお客さんが来るようになったんですか?



オオモト:1年ぐらいですかね。自分のサイトを作ったんです。サロンとは関係なく。僕は写真を撮るので、撮ったものを紹介できる媒体を持ちたかったんですよね。もちろんSNSもやってましたけど。



モモコ:オオモトさんを知ってもらういいツールになったんですね。







オオモト:直接お会いできなくても、自己紹介できる場を作りたかったんです。実際、僕のサイトを見てお店に来てくれたお客様が少しずつ増えて、それと同時に趣味の繋がりからも広がっていった。僕は小中高でバスケをやっていて、社会人バスケもやってたんです。ある日、営業が終わって深夜に代々木公園でバスケをしてたら、韓国の人たちから一緒にバスケやりませんか?と誘われて。それがきっかけでバスケチームを作ったんですけど、その流れでバスケ仲間の彼女や奥さんが髪を切りに来てくれて。





「もっとお客様に尽くす」ために独立



モモコ:オオモトさんが手がけるインナーカラーとかInstagramで見ると、「この人だったら素敵なカラーリングにしてくれそう」っていう気持ちにさせてくれますよね。私、BiSHに入ってから自分の強みをどう見せたらいいのかすごく意識するようになって、「どうやったらSNSのフォロワー増えるかな」ってよく考えたりするんですけど、髪の色を変えて画像をアップしたらリツイートされることが増えたんです。それもあって髪染めるのも自己表現の一つだと気づいたというか、そういう意味でもオオモトさんには感謝してます。



オオモト:モモコさん、前からハイトーンカラーにしてますよね。



モモコ:はい。私、背が小さいからステージ上でも人一倍大きく動かないと後ろまで伝わらないんですよね。でも髪を染めることによって少し目立てるというか、よりお客さんに見つけてもらえる気もしてます。オオモトさんは原宿の大きな美容室で12年働いて、今年の5月に下北沢に「WOM」という自分のお店をオープンしたじゃないですか。前のお店では店長さんを務めていたオオモトさんが、なぜこのタイミングで独立しようと思ったんですか?



オオモト:スタイリストになるというステップを経て、次は自分のお店を持つことを目標に掲げてたから。20年以上続いている美容室の中で役割がしっかりあるポジションに就かせてもらって、自分がやりたいこともほとんどやらせてもらった。オーナーには感謝してるし恵まれた環境でいろいろ学んだし、でもここでゼロになって一からまたスタートしたいと思ったんです。もっとお客様に尽くしたいというか。



だから表参道、原宿、銀座のように「美容室」っていうイメージが強い場所じゃなくて、少しミステリアスな感じにしたくて下北沢にしたんですよね。場所で検索して来てもらうというよりは、「あの美容室に行こう」と思ってもらいたかった。僕が作るヘアスタイルやお店のために足を運んでもらえたらいいなと思って。まだ試行錯誤中だけど、そうやって自分に常にプレッシャーをかけて進んでいきたい……っていうのはあります。



モモコ:WOMというお店の名前の由来は?



オオモト:頭文字のWは「Watashi」、Mが「Me」、両方とも「私」ですよね。Oは「Others」で「その他」「他人」とか。私が私らしくあるために、他者と交わる場所。そういう意味があります。もう一つの意味は、Wが「Woman」、Mが「Man」、Oが「Others」、性別の垣根を越えていろんなヘアスタイルに挑戦してもらいたいし、自分もそういうスタイルを提案できたらなと。女性は女性らしい髪型じゃなきゃいけないとか、男性は男性らしい髪型じゃなきゃいけないとか、そういうのを取っ払っていきたい。



モモコ:オオモトさんの表現にインスパイアを与えてくれるものって何かありますか? 音楽とか映画とかファッションとか何でもいいんですけど。



オオモト:ジョジョですね。



モモコ:マンガの『ジョジョの奇妙な冒険』ですか?



オオモト:そうです。僕は「その組み合わせ、ありえないでしょ」っていうカラーの混ぜ方をする時があるんですけど、ジョジョ好きな人だったら意図が分かってくれると思います(笑)。実は色鮮やかなんですよ、ジョジョって(と言いながらイラスト集を出してくる)。ほら。



モモコ:鮮やか! すごいですね。







オオモト:作者の荒木飛呂彦先生は音楽、ファッション、絵画にも造詣が深いから、水面の反射とかダイレクトな色使いとか、昔からある技法やルネッサンスの絵画をモチーフにしてたり。服も何気なく描いてるように見えるかもしれないけど、コレクションラインから派生したようなものだったり、すごくSF的というか。



モモコ:オオモトさんが好きなのがなんとなく分かる気がします。



オオモト:青と黄色を混ぜて出すカラーとか、配色の感じもすごくて。もちろんストーリーも好きです。主人公たちがブレないし、仲間たちとのチーム感も見えてくる。言い回しも独特で、セリフの一つひとつの言葉が突き刺さるんです。



モモコ:カラーっていう点だとジョジョ以外で何か刺激になるものってありますか?



オオモト:ジョジョ以外だと亜熱帯の植物や生物とか。変わった色のカエルとか、ああいうのを見たりしてます。





大事なのは自己満足にならないこと



モモコ:面白いですね。オオモトさんが考える美容師という職業の醍醐味ってどういうところにありますか?



オオモト:大事なのは自己満足にならないこと。自分本位になっちゃうのが一番ダメ。たとえばゴハン屋さんで、店主が「これが美味いんだ!」って出すメニューもいいけど、僕たちはお客様に合わせていくのが仕事なので。何千通りとある、それぞれのお客様の要望に応えていきながら、ある意味カメレオン的に少しずつ自分を変化させていく。髪を作る技術もそうだし、お客様との距離感もそう。そういう部分を大事にしてます。



モモコ:私も似たような感じですね。握手会で清掃員と話すときも、まずは相手の話を受け止めてから、自分がどうやって返そうとかすごく考えます。



オオモト:押し付けがましくならないように気をつけてます。絶対その髪の方がいいよ!みたいな感じにはしたくなくて。あと自分の中で大切にしていることがあって、このお店は僕にとってある意味舞台だし、僕たち美容師は演者でもあるから、営業中はきちっとした服で着飾りたい。だから自分はブーツを履くことも多いですし、そうすることでシャキッとする。お客様が遠くから足を運んで来てくれるわけだから、お店の空間、スタッフ、おもてなしも含めて、かつての僕がそうだったようにドキドキしてもらいたいんです。



自分をキャラクターみたいな見方で捉えることもあるので、その点はモモコさんから見習うこともありますよ。他にも表立って人前に出る職業の方を何人か担当させてもらってますけど、皆さん切り替えがとても上手で。自分らしさも出しつつ、舞台は舞台で別のモードできっちりやるというか。そういう姿から何か吸収できたらいいなと思います。



モモコ:オオモトさんは美容師のお仕事を昔と変わらず好きでいられてますか?



オオモト:天職だと思うし、今も大好きです。僕たちの業界って、たとえば髪の毛に関する薬剤も進化していくし、お客様が求めるものも進化していく。だから僕たちも常にアップデートしなきゃいけないんですよ。同じものだけを提供するだけじゃなくて、自分たちもいろんなものを探求して、それを繰り返していく。本当に終わりがないんです。



モモコ:変化していかなきゃいけないと。



オオモト:そうです。日々進化して、マンネリ化しないように自分に刺激を与えること。そうやって磨いたスキルに対して、お客様はお金を支払ってくださるわけだから、そういうスタンスは自分が身を以て示していくべきだなと。とにかく美容師は素晴らしい仕事なので、これからもずっと続けていきたいですね。



=あとがき=



美容業界に限らず、誰かに「自分はこういう人間です」と上手く自分を表現することは生きていく上で大切なことかもしれません。



オオモトさんの場合、「自分はこういう髪型を提供できる美容師です」と知ってもらうために、自分でサイトを作成するという方法をとっていましたが、自分のことを他者に知ってもらうためのツールは他にもいろいろなやり方があるはずです。



知らない誰かに自分のことを知ってもらうには自分から動くしかない。どれだけ素晴らしい技術や考えを持っていてもそのうち誰かが気づいてくれる、と何もせず待っているだけではもったいないと感じます。もし、あなたが誰も自分のことを分かってくれないと感じるのなら、あなたなりの表現方法を探して少しもがいてみるのはどうでしょうか。



・取材後、オオモトさんにスタイリングをお願いしたモモコ











before





after





