アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の7月29日~8月4日の1位は、前回に続き、人気ゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ!」初のシングル「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 01 Flyers!!!」でした。

◇先週の結果

2週連続で首位を獲得した「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 01 Flyers!!!」は、「アイドルマスター ミリオンライブ!」の新たなCDシリーズの第1弾。「アイドルマスター ミリオンライブ!」から派生したスマートフォン向けゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」(ミリシタ)の2周年記念ソング「Flyers!!!」を収録しています。「Flyers!!!」は、2018年の「アイドルマスター」シリーズを代表する楽曲「花ざかりWeekend」を手掛けた唐沢美帆さんと新田目翔さんのコンビが制作したことも話題になっています。

続く2位には、2クールで放送中のテレビアニメ「キャロル&チューズデイ」の1クール目に登場した劇中歌をまとめたボーカルアルバム「TV animation CAROLE & TUESDAY VOCAL COLLECTION Vol.1」がランクインしました。アニメは、「カウボーイビバップ」などの渡辺信一郎さんが総監督を務める音楽がテーマの作品。今回のボーカルアルバムには、さまざまなキャラクターが歌う全編英語詞の劇中歌が収録されています。国内外の豪華クリエーターが楽曲提供をしており、渡辺総監督の音楽へのこだわりが凝縮された一枚になっています。

3位には、音楽ユニット「OLDCODEX」の6枚目のアルバム「LADDERLESS」が登場しました。アニメ「ULTRAMAN」の主題歌「Sight Over The Battle」などタイアップ曲を含む全11曲を収録。洋楽、邦楽シーンの最新のロックサウンドを反映した楽曲で、同ユニットの進化が感じられるアルバムになっています。4位には、アニメやゲームが人気の「BanGDream!(バンドリ!)」の声優陣によるガールズバンド「Poppin’Party」と、読者モデル出身の4人組ガールズバンド「Silent Siren(サイレントサイレン)」がコラボしたシングル「NO GIRL NO CRY」がランクインしています。

ほかにも6位には、歌手のMay’n(メイン)さんのミニアルバム「YELL!!」が登場しました。楽曲提供陣には、歌手のLiSAさんや、音楽ユニット「Sonar Pocket(ソナーポケット)」、「シン・ゴジラ」や「エヴァンゲリオン」シリーズなどで知られる鷺巣詩郎さん、歌手の大塚愛さん、人気ゲーム「アイドルマスター(アイマス)」シリーズの楽曲を多く手掛ける田中秀和さんら豪華クリエーターが集結しており、充実した内容になっています。

◇今週の動向

ミュージカルやアニメなどのメディアミックスプロジェクト「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」のキャストによる9人組ユニット「スタァライト九九組(くくぐみ)」の6枚目のシングル「Star Diamond」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 01 Flyers!!!」 765 MILLION ALLSTARS シングル

2位 「TV animation CAROLE & TUESDAY VOCAL COLLECTION Vol.1」 Various Artists アルバム

3位 「LADDERLESS」 OLDCODEX アルバム

4位 「NO GIRL NO CRY」 Poppin’Party/Silent Siren シングル

5位 「FIRE BIRD」 Roselia シングル

6位 「YELL!!」 May’n アルバム

7位 「Invincible Fighter」 RAISE A SUILEN シングル

8位 「女の子はDejlig」 西田望見 アルバム

9位 「宇宙の記憶」 坂本真綾 シングル

10位 「ワンダー」 そらる アルバム

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、とりわけアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。