THE ORAL CIGARETTESが、8月10日に放送される『COUNT DOWN TV』(TBS系、毎週土曜24:58~)内の、毎週1組のアーティストを深く掘り下げるコーナー「ARTIST FILE」に登場する。また、ゲストライブには東方神起とmiwaが登場し、それぞれ最新曲を披露する。



今年メジャーデビュー5周年を迎えたTHE ORAL CIGARETTES。初のアリーナツアーを開催し、この夏はフェスにも数多く出演、メインステージを任されるまでに飛躍している注目のロックバンドだ。また、9月には彼ら主催による初の野外イベントが開催。8月28日には、メジャーデビュー5周年を記念したベストアルバムがリリース。このアルバムから選りすぐりの楽曲を引っ下げ、『CDTV』で一夜限りのスペシャルライブを披露する。彼らの代名詞でもあるアツいライブパフォーマンスは必見だ。



さらに、アーティストが思わず話したくなる曲をエピソードと共に紹介する人気コーナー「はなうた」は特別企画としてオンエア。RED DIAMOND DOGSのEXILE ATSUSHI、ナオト・インティライミ、miwaが語りたくなる楽曲とは?



このほか、最新のLIVE DVD&Blu-rayを紹介する「DVD EXPRESS」には星野源、ONE OK ROCK、欅坂46、指原莉乃の卒業公演など、注目作品が到着しており、見応えたっぷりの内容となっている。