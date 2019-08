DFBポカール1回戦が9日にドイツ各地で行われた。

ドルトムントはユルディンゲン(3部)と対戦。ユルディンゲンのケヴィン・グロスクロイツは2009〜2015年に在籍したドルトムントと古巣対決となった。試合は49分にマルコ・ロイスが先制点を挙げると、70分にパコ・アルカセルが鮮やかな直接FKで追加点。ドルトムントが2-0の完封勝利で2回戦に進出した。

ボルシアMGはザントハウゼン(2部)と対戦し、18分に元フランス代表DFリリアン・テュラムの息子マルクス・テュラムがヘディングで先制点を決めると、これが決勝点となり1-0で勝利。ニュルンベルク(2部)はインゴルシュタット(3部)に1-0で勝利し、2回戦へ駒を進めた。

■DFBポカール1回戦1日目の結果

ユルディンゲン 0-2 ドルトムント

ザントハウゼン 0-1 ボルシアMG

インゴルシュタット 0-1ニュルンベルク

■主な日本人所属クラブの日程

▼10日

アトラス・デルメンホルスト(5部) vs ブレーメン(大迫勇也)

▼11日

ヴァルトホーフ・マンハイム(3部) vs フランクフルト(長谷部誠&鎌田大地)

リューベック(4部) vs ザンクトパウリ(宮市亮)

ケムニッツ(3部) vs ハンブルガーSV(酒井高徳&伊藤達哉)

▼12日

カールスルーエ(2部) vs ハノーファー(原口元気)