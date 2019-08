KREVAがニューアルバム「AFTERMIXTAPE」を9月18日にリリースする。

KREVAがアルバムをリリースするのは、2017年2月発売の「嘘と煩悩」以来約2年7カ月ぶりとなる。“AFTERMIXTAPE”とは、ミックステープとブレンドコーヒーの製法であるアフターミックスを組み合わせた造語で、手間暇を必要とするアフターミックス製法が楽曲制作に通ずる部分があることから付けられた。アルバムにはKREVAが6月に東京・日本武道館で開催したソロデビュー15周年ライブで初披露された「無煙狼煙」や、宇多丸(RHYMESTER)と小林賢太郎が参加した「それとこれとは話がべつ! feat. 宇多丸, 小林賢太郎」、JQ(Nulbarich)とのコラボ曲「One feat. JQ from Nulbarich」など全12曲が収録される。

アルバムは初回限定盤A、B、通常盤の3形態が用意され、初回盤AにはBlu-ray、初回盤BにはDVDが付属。特典Blu-ray / DVDには「敵がいない国」「One feat. JQ from Nulbarich」のミュージックビデオと、メイキング映像が収録される。

KREVA「AFTERMIXTAPE」収録曲

01. MIX / TAPE

02. 敵がいない国

03. One feat. JQ from Nulbarich

04. S.O.S.が出る前に

05. アイソレーター

06. リアルドクターK

07. 人生

08. Don't Stop Y'all, Rock Rock Y'all

09. もしかしない

10. 無煙狼煙

11. それとこれとは話がべつ! feat. 宇多丸, 小林賢太郎

12. 君の愛 Bring Me To Life

01. 敵がいない国(Music Video)

02. One feat. JQ from Nulbarich(Music Video)

03. 敵がいない国, One feat. JQ from Nulbarich & AFTERMIXTAPE Shooting(Making)