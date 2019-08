BABYMETALが、10月11日に全世界同時リリースする3rdアルバム『METAL GALAXY』の詳細を発表。合わせて、初回生産限定盤のアナログサイズジャケットのデザインも公開となった。



前作から約3年半ぶりのリリースとなる同作は、「メタルの銀河を旅する」がテーマ。日本以外の世界共通で発売されるレギュラー盤は全14曲収録、日本限定発売となる「Japan Complete Edition」には日本盤のみ収録される2曲を含む全16曲が収録される。日本盤CDはオリジナルアルバムとしては初の2枚組でリリースされ、BABYMETALの名前の通り、LIGHT&DARKNESS、二面性やアンビバレンスのような感情、その他様々な化学反応から生まれる「新しいメタル」が進化かつ拡大し、今まで以上に様々なタイプのサウンドでメタルの銀河を色とりどりに染めていくような作品に仕上がっているという。







また、「DA DA DANCE」にはBzのギタリストTak Matsumoto、「Oh! MAJINAI」にはサバトンのボーカリストであるヨアキム・ブロデーン、「Brand New Day」にはポリフィアのティム・ヘンソンとスコット・ルペイジ、「Distortion」にはアーチ・エネミーのボーカリストことアリッサ・ホワイト=グラズ、「PAPAYA!!」にはF.HEROと、各楽曲のキャラクターにちなんだワールドワイドな5組のアーティストがフィーチャリング・ゲストに迎えられている。



BABYMETALは今後「SUMMER SONIC 2019」の大阪・東京に出演するほか、9月からアメリカツアーがスタート。アルバム発売日となる10月11日には、アメリカで初のアリーナ公演となるロサンゼルス・The Forumでのライブが決定している。そして11月からは日本ツアー、2020年2月からはヨーロッパツアーも決定しており、さらなる飛躍が期待できるだろう。





<リリース情報>







BABYMETAL

『METAL GALAXY』

発売日:2019年10月11日(金)

※「Japan Complete Edition」については、10月8日(火)商品入荷予定



・初回生産限定SUN盤 - Japan Complete Edition -(2CD/アナログサイズジャケット):TFCC-86684/4,500円+tax

・初回生産限定MOON盤 - Japan Complete Edition -(2CD/アナログサイズジャケット)

TFCC-86685/4,500円+tax

・初回生産限定盤 - Japan Complete Edition -(2CD+DVD):TFCC-86686/4,200円+tax

・通常盤 - Japan Complete Edition -(2CD):TFCC-86687/3,500円+tax

・アナログ盤 - Japan Complete Edition -(2VINYL):TFJC-38037/5,000円+tax



=収録曲=

Disc-1:

1. FUTURE METAL

2. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)

3. Elevator Girl

4. Shanti Shanti Shanti

5. Oh! MAJINAI (feat. Joakim Brodén)

6. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)

7. ↑↓←→BBAB

8. Night Night Burn!



Disc-2:

1. IN THE NAME OF

2. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

3. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

4. BxMxC

5. Kagerou

6. Starlight

7. Shine

8. Arkadia



DVD(Music Clips 収録):

1. Distortion

2. Starlight

3. PA PA YA!! (feat. F. HERO)

4. Shanti Shanti Shanti



・THE ONE盤 - THE ONE Limited Edition -(2CD+DVD/スペシャルパッケージ仕様):ONEC – 0012/9,000円+tax

〈CD〉「Japan Complete Edition」と同内容

〈DVD〉LIVE DIGEST FROM ”BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M”

1. Road of Resistance

2. Elevator Girl

3. Distortion

4. Shanti Shanti Shanti

5. Starlight

6. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

7. ヘドバンギャー!!

※「THE ONE Limited Edition」はメンバーズサイト「- THE ONE -」会員限定商品となります。

※2次受付にてご購入の方は、2019年10月9日(水)以降に順次商品をお届けいたします。予めご了承ください。

※販売期間の設定はございませんが、商品の予定販売数が終了しましたら、本商品は販売終了となります。