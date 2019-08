カービィカフェが博多にやってきたばい！　キャナルシティ博多にオープン！

人気ゲームシリーズ『星のカービィ』をテーマにした「KIRBY CAFÉ(カービィカフェ)」がキャナルシティ博多に8月8日(木)〜11月4日(月・祝)の期間限定でオープン! 昨年9月から東京スカイツリータウン・東京ソラマチで開催されている「カービィカフェ」も大好評につき開催期間を延長している中で、満を持しての九州初出店となる。「KIRBY CAFÉ(カービィカフェ)博多」では、カービィカフェの人気メニューである「カービィのすいこみカプレーゼ」や「クラッコのシュワシュワソーダ とどめの一撃仕立て」など、ファンにはおなじみのメニューが味わえるほか、博多限定のメニューやグッズも多数登場する。



カービィカフェが、もういちどはじまるまで



カービィとワドルディたちがちからを合わせてオープンした、カービィカフェ。

せっせと働くワドルディと、つまみ食い担当(?)のカービィがおもてなしするしあわせな空間は、またたく間にプププランド中に知れわたり、遠く離れた星からもお客さんがやってくる、特別な場所になりました。

そんなカービィカフェが再びオープンする日をみんなが心待ちにしながら、あきれかえるほど平和な月日は流れ……、ついにその時がやってきました。

新レシピのアイデアを考えながら森を散歩していたコックカワサキの目の前には、リンゴをたわわに実らせたウィスピーウッズが……。その周囲には、大きくてあま〜いイチゴや色とりどりのフルーツが、見なれた場所とは思えないほどにキラキラと輝いています。

よし!

頭の中で次々とできあがっていくメニューがあふれないうちにと、カワサキは、うとうとお昼寝するカービィとワドルディのもとへ、大いそぎで走りだしました。

さあ、新しいカービィカフェのはじまりです。





【カービィカフェ博多 メニュー】



◆フードメニュー



ウィスピーウッズのもりもりサラダプレート 1,880円+税

※カービィ or ワドルディ(博多限定ver.)のフェーヴ(陶器マスコット)付き



コックカワサキのハットときめくおろしバーグ 1,680円+税



ごまと豆乳の星降る明太子パスタ 1,380円+税



コックカワサキのミートプレート with まるごとマキシムトマト 1,980円+税

★ディナー限定メニュー(17時より提供)



ふわふわワープスターパンケーキ 1,980円+税

※カービィ or ワドルディ(博多限定ver.)のフェーヴ(陶器マスコット)付き



ワドルディのおひるねオムライス 1,680円+税



カービィバーガー&ミートパスタ 温野菜のせ 2,580円+税

※スーベニアプレート(大)(博多限定ver.)付き



カービィのすいこみカプレーゼ 1,380円+税



カービィバーガー for kids 980円+税

※キッズドリンク付き



◆スイーツメニュー



カービィのふんわりいちごムース 1,480円+税



むてき!キャンディパフェ 580円+税



メタナイトがマントからこっそり取りだすフォンダンショコラ 780円+税



◆ドリンクメニュー



ペパーミントパレス 1,980円+税

※スーベニアガラスジャー(博多限定ver.)&オリジナルコースター(博多限定ver.)付き



イエローデューンズ 1,980円+税

※スーベニアガラスジャー(博多限定ver.)&オリジナルコースター(博多限定ver.)付き



カービィのうきうきマシュマロ・オ・レ(ICE・HOT) 1,18円+税

※オリジナルコースター(第1章ver.)付き



アートコレクション・オ・レ 1,980円+税

※味は3種(カフェオ・レ〈無糖〉/抹茶オ・レ〈加糖〉/いちごオ・レ〈加糖〉)から選べます。

※スーベニアマグカップ(博多限定ver.)&オリジナルコースター(第1章ver.)付き

※博多限定アートにはオリジナルコースター(博多限定ver.)付き



クラッコのシュワシュワソーダ とどめの一撃仕立て 880円+税

※オリジナルコースター(第1章ver.)付き

▲カービィ or ワドルディ(博多限定ver.)のフェーヴ(陶器マスコット)

▲右の6種がオリジナルコースター(第1章ver.)。左下は博多限定ver.。左上は誕生日月の人がもらえる限定柄。





【「カービィカフェ博多」限定グッズも!】



カービィカフェのオリジナルグッズに、博多限定の新商品が登場。いちごをモチーフにしたデザインやカラーがかわいい! カフェ併設のグッズコーナーだけでなく、キャナルシティ博多内に併設される(サウスビル2F)別会場「カービィカフェ ザ・ストア」でも購入できる。



「カービィカフェ ザ・ストア」では、カービィカフェの限定グッズをはじめ、『星のカービィ』のグッズをおよそ200点取り扱っている。1会計につき1枚「オリジナルステッカー」がもらえる購入特典も!(なくなり次第終了)



★メニューやグッズはこちら https://kirbycafe.jp/hakata/ で確認できるぞ!



(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

【「KIRBY CAFÉ(カービィカフェ)」利用方法・予約について】

カービィカフェの利用は予約制となっており、予約はWEBサイトからのみの受付。

予約サイトURL https://kirbycafe.jp/hakata/

※予約の受付は上記WEBサイトからのみとなっており、電話での受け付けはないのでご注意を。

※カフェ併設のグッズコーナーのご利用もカフェの予約が必要となる。



【店舗情報】

店舗名称:KIRBY CAFÉ(カービィカフェ) 博多

店舗所在地:〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1-2-1 キャナルシティ博多ノースビルB1F

電話番号:092-710-4279

営業時間:11:00~23:00(22:00ラストオーダー)

坪数/席数 :50.5坪/40席

開催期間:2019年8月8日(木)~2019年11月4日(月・祝)