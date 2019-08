AKB48チーム8「エイトの日」にOGが集結！ 永野芹佳、涙で感謝を語る【写真22点】

AKB48チーム8が8月8日の「エイトの日」に全国ツアー大阪公演を開催した。 ※ライブ写真は上の「全ての画像を見る」からご覧ください。



現在、「TOYOTA presents AKB48 チーム 8 全国ツアー~47 の素敵な街へ~」を開催中のチーム8。結成5周年を迎え、6回目となる「エイトの日」は、その全国ツアー40箇所目となる大阪公演を開催した。



この日の公演は朝・昼・夜と3公演が行われた。朝公演は「OG集結祭り」と題し、卒業メンバーが集結し、現役メンバーと一緒にステージを盛り上げた。



冒頭の3曲『ラブラドール・レトリバー』『会いたかった』『恋する充電プリウス』の3曲は結成当初、全国各地のイベントに出演した際に披露していた思い出の曲。



OGの早坂つむぎ(元山形県代表・現コインロッカーズ)は、「当時12歳で記憶がないんだけど、(今のグループで自分が年上メンバーになってみて)今思うと優しく仲良くしてくれていたことに感謝しかない」と久しぶりに会うメンバーへ改めて感謝を伝えた。



中盤では初代メンバー(現役とOG混合)によるエリアごとのユニットや、『汚れている真実』をオリジナルのメンバー(IZ*ONE 専任活動中の本田仁美を除く)と衣装で披露するなど、結成当初からのファンには胸熱の展開も。アンコール明け『47の素敵な街へ』では、新旧メンバー2名で代表県を叫ぶシーンもあり、会場のボルテージも最高潮に達した。



また、公演最後には、チーム8代表不在県の合同メンバー募集オーディションの開催も発表された。小栗有以(東京都代表)が「47人のチーム8に戻って、また新たにパワーアップしたチーム8をお届けできるように頑張りますので、みなさんよろしくお願いします!」と意気込みを語り、朝公演は幕を閉じた。





昼公演は「エリア祭り」と題し、現役メンバーが6つのエリアに分かれてパフォーマンス。



自分が所属する以外のエリアの印象として、濱咲友菜(滋賀県代表)は「関東メンバーは関西メンバーにはない爽やかさがある」と言うと、大西桃香(奈良県代表)や太田奈緒(京都府代表)が体をクネクネ動かし爽やかさ(?)をアピール。すかさず濱が「そうゆうところやねん! (小栗)ゆいゆい見てみ!」と、ニコニコ黙って見守っている小栗との差を指摘した。



アンコール明けは、永野芹佳(大阪府代表)が「ファンの皆さんに頂いた曲だから、大阪公演で絶対やりたかった」とリクエストしたという『月の仮面』(昨年選抜総選挙アップカミングガールズ楽曲)からスタート。



続いては太田奈緒(京都府代表)のピアノ伴奏による『僕らのユリイカ』を、青いペンライトに染まる会場に響き渡るようにしっとりと披露。本公演の感想を聞かれた永野芹佳は「本当に幸せなことだなと思っていて。ファンの皆さんもチケットいっぱい買ってくれて、メンバーも大阪まで来てくれて…」と涙に声を詰まらせつつも笑いを取ると、会場からは「セリカ」コールが湧き起こった。永野は「夜もそれ(セリカコール)やって下さい」と返し、また会場に爆笑を巻き起こした。





夜公演1曲目は、永野芹佳センターでのAKB48の最新曲『サステナブル』(9月18日発売)からスタート。夜公演はメンバー自身が希望したユニット曲を次々に披露する「ユニット祭り」だ。



横山由依のファンで初めて買ったCDが『波乗りかき氷』(AKB48の派生ユニットNot yetの楽曲)という宮里莉羅(沖縄県代表)は憧れだった同曲を夏らしくパフォーマンス。坂口渚沙(北海道代表)は「かっこいい一面を魅せれると思う」と歌唱前にアピールしていたように、小栗有以らとクールに『涙の表面張力』を披露した。



途中MCコーナーでは会場のファンとのトークの掛け合いなどもあり、温かい雰囲気のまま夜の部はいよいよラストスパートへ。チーム8の活動テーマソングでもある『47の素敵な街へ』ではファンからの割れんばかりのガチ恋口上に、メンバーは全力パフォーマンスで応え、会場が一体となった。



アンコール明けは『へなちょこサポート』『蜂の巣ダンス』とチーム8の楽曲を全メンバーで披露。続いて左伴彩佳(山梨県代表)のピアノ伴奏による『ジャングルジム』(元NMB48山本彩のソロ曲)では意外な選曲に会場もどよめいた。



地元開催3公演を終えた永野芹佳は、1日を振り返り「みさっきー(寺田美咲(長崎県代表))とか今日最後だからすごい寂しいけど、みんなで出演できて本当によかったです。わざわざお暑い中みなさん足を運んでいただきありがとうございます。楽しかったですか?」とファンに問うと再び「セリカ」コールが湧き起こり、涙で瞳を潤ませた永野は「本当は一生聞いていたいんですけど…本当に本当に今日はありがとうございました。楽しかったでーす!」と元気に感謝の気持ちを伝えた。



エイトの日最後を締めくくる曲は『好きだ 好きだ 好きだ』(サステナブルのカップリングに収録)。トヨタレンタカーTVCMでも流れているチーム8の最新オリジナル曲で元気よく幕を閉じた。





▽今後の全国ツアー日程

広島県8月31日(土)広島文化学園 HBG ホール

徳島県9月28日(土)鳴門市文化会館

愛媛県10月6日(日)松山市民会館



▽『好きだ 好きだ 好きだ』MV撮影の感想コメント

・倉野尾成美

本当に楽曲タイトル通りなド直球に”好き”って感じのMV撮影でした。撮影風景の写真でもちらっと写っていましたが「LOVE」って文字のセットだったり、衣装もすごくかわいかった。



・岡部麟

いつものMV撮影だと当日にダンスを憶えたりするのですが、今回はいろいろなところで楽曲を披露してからのMV撮影だったのでダンスを憶えることに気を取られず、みんな自分の可愛さを全面に出していたから、(今回のMVは)自信作だよね(笑)。



▽「TOYOTA presents AKB48 チーム8 全国ツアー~47の素敵な街へ~

〈大阪府公演はエイトの日!グランキューブ祭り!2019〉」



AKB48チーム8メンバー(朝公演、昼公演、夜公演)

坂口渚沙(北海道)・横山結衣(青森県)・佐藤七海(岩手県)・御供茉白(山形県)・佐藤朱(宮城県)・岡部麟(茨城県)・清水麻璃亜(群馬県)・高橋彩音(埼玉県)・吉川七瀬(千葉県)・小栗有以(東京都)・小田えりな(神奈川県)・左伴彩佳(山梨県)・歌田初夏(愛知県)・服部有菜(岐阜県)・橋本陽菜(富山県)・平野ひかる(石川県)・高橋彩香(長野県)・永野芹佳(大阪府)・太田奈緒(京都府)・山本瑠香(和歌山県)・大西桃香(奈良県)・濱咲友菜(滋賀県)・奥原妃奈子(島根県)・奥本陽菜(広島県)・下尾みう(山口県)・春本ゆき(徳島県)・行天優莉奈(香川県)・高岡薫(愛媛県)・立仙愛理(高知県)・吉田華恋(福岡県)・川原美咲(佐賀県)・寺田美咲(長崎県)・倉野尾成美(熊本県)・山田杏華(大分県)・藤園麗(鹿児島県)・宮里莉羅(沖縄県)



OGメンバー(朝公演のみ)

阿部芽唯(島根県)・岩崎萌花(長崎県)・北玲名(石川県)・近藤萌恵里(長野県)・佐藤栞(新潟県)・下青木香鈴(鹿児島県)・谷川聖(秋田県)・谷優里(広島県)・長久玲奈(福井県)・中野郁海(鳥取県)・野田陽菜乃(三重県)・濱松里緒菜(徳島県)・早坂つむぎ(山形県)・人見古都音(岡山県)・廣瀬なつき(高知県)・福地礼奈(佐賀県)・舞木香純(福島県)・谷口もか(宮崎県)・山田菜々美(兵庫県)・横道侑里(静岡県)・吉野未優(大分県)



※本田仁美(栃木県)はIZ*ONE専任活動中のため、伊藤きらら(福島県)は学業の都合により不参加。

※高橋彩香の「高」ははしご高、岩崎萌花の「崎」の右は「立」、濱咲友菜の「濱」は俗字が正式表記(以下同)



▽朝公演 セットリスト

OA1 夢へのプロセス 佐藤朱、岡部、小栗、小田、服部、高橋彩香、永野、濱、奥原、下尾、行天、吉田、寺田、山田杏、藤園、宮里

OA2 プライオリティー 佐藤七、清水、吉川、服部、大西

OA3 抱きしめちゃいけない 坂口、横山、岡部、高橋彩音、小栗、左伴、平野、永野、太田、山本、濱、春本、行天、寺田、倉野尾、宮里

0 Overture -

1 ラブラドール・レトリバー 現役 ALL

2 会いたかった ALL(OG 含む)

3 恋する充電プリウス~恋するフォーチュンクッキー2~ ALL(OG 含む)

4 初恋泥棒 奥原、御供、藤園

5 ガラスの I LOVE YOU 山田杏、歌田、春本、奥本

6 制服のバンビ 平野、立仙、寺田

7 アボガドじゃね~し… 高橋彩香、川原

8 ずっと ずっと 初代 北海道・東北メンバー(坂口、横山、佐藤七、佐藤朱、舞木、早坂、谷川)

9 心の羽根 初代 中部メンバー(服部、橋本、北、近藤、長、横道)

10 バラの儀式 初代 中国・四国メンバー(下尾、行天、高岡、谷、濱松、阿部、廣瀬、人見、中野)

11 結晶 初代 関西メンバー(永野、太田、山本、大西、濱、山田菜)

12 桜、みんなで食べた 初代 九州・沖縄メンバー(吉田、倉野尾、宮里、岩崎、吉野、福地、下青木、谷口)

13 Seventeen 初代 関東メンバー(岡部、清水、高橋彩音、吉川、小栗、小田、左伴、佐藤栞)

14 汚れている真実 坂口、横山、佐藤七、永野、倉野尾、横道、中野、谷川、山田菜

15 思春期のアドレナリン 永野、太田、山本、大西、濱、奥原、奥本、下尾、春本、行天、高岡、立仙、吉田、川原、寺田、倉野尾、山田杏、藤園、宮里

16 星空を君に 坂口、横山、佐藤七、御供、佐藤朱、岡部、清水、高橋彩音、吉川、小栗、小田、左伴、歌田、服部、橋本、平野、高橋彩香

17 挨拶から始めよう 現役 ALL

18 蜂の巣ダンス現役 ALL

19 制服の羽根 現役 ALL

20 夢へのルート 現役 ALL

21 好きだ 好きだ 好きだ 現役 ALL

~アンコール~

EN1 47の素敵な街へ ALL(OG含む)

EN2 一生の間に何人と出逢えるのだろう ALL(OG含む)





▽昼公演 セットリスト

OA1 おはようから始まる世界 坂口、横山、佐藤七、佐藤朱、清水、歌田、服部、永野、太田、山本瑠、大西、濱、下尾、行天、高岡、川原、倉野尾、宮里

0 overture -

1 47の素敵な街へ ALL

2 生きることに熱狂を! ALL

3 挨拶から始めよう ALL

4 すべては途中経過 北海道・東北メンバー(坂口、横山、佐藤七、御供、佐藤朱)

5 ペダルと車輪と来た道と 北海道・東北メンバー(坂口、横山、佐藤七、御供、佐藤朱)

6 遠距離ポスター 北海道・東北メンバー(坂口、横山、佐藤七、御供、佐藤朱)

7 制服が邪魔をする 中部メンバー(歌田、服部、橋本、平野、高橋彩香)

8 オーマイガー!(歌田、服部、橋本、平野、高橋彩香)

9 しぇからしか!(歌田、服部、橋本、平野、高橋彩香)

10 ラッキーセブン 九州・沖縄メンバー(吉田、川原、寺田、倉野尾、山田杏、藤園、宮里)

11 ウインクは3回(吉田、川原、寺田、倉野尾、山田杏、藤園、宮里)

12 清純タイアド(吉田、川原、寺田、倉野尾、山田杏、藤園、宮里)

13 昨日よりもっと好き 中国・四国メンバー(奥原、奥本、下尾、春本、行天、高岡、立仙)

14 君は僕の風(奥原、奥本、下尾、春本、行天、高岡、立仙)

15 空腹で恋愛をするな(奥原、奥本、下尾、春本、行天、高岡、立仙)

16 High school days 関東メンバー(岡部、清水、吉川、小栗、小田、左伴)

17 飛べないアゲハチョウ(岡部、清水、吉川、小栗、小田、左伴)

18 2人乗りの自転車(岡部、清水、吉川、小栗、小田、左伴)

19 イビサガール 関西メンバー(永野、太田、山本瑠、大西、濱)

20 何度も狙え!(永野、太田、山本瑠、大西、濱)

21 虹の作り方(永野、太田、山本瑠、大西、濱)

22 蜂の巣ダンス ALL

23 好きだ 好きだ 好きだ ALL

~アンコール~

EN1 月の仮面 坂口、清水、吉川、歌田、服部、永野、太田、山本瑠、大西、濱、下尾、高岡、立仙、吉田、川原、倉野尾

EN2 一生の間に何人と出逢えるのだろう ALL

EN3 僕らのユリイカ ALL

EN4 夢へのルート ALL



▽夜公演 セットリスト

OA1 だから君が好きなのか 小田、岡部、高橋彩音、小栗、左伴

OA2 ファースト・ラビット 永野

OA3 春が来るまで 永野、坂口

0 overture -

1 サステナブル 坂口、横山、佐藤七、佐藤朱、岡部、清水、高橋彩音、小栗、小田、左伴、永野、太田、山本瑠、大西、濱、下尾、行天、倉野尾、宮里

2 青春のラップタイム ALL

3 欲望者 坂口、横山、佐藤七、佐藤朱、岡部、小栗、小田、永野、太田、山本瑠、大西、濱、下尾、行天、倉野尾、宮里

4 てっぺんとったんで! ALL

5 黒い天使 永野、下尾、宮里

6 わがままコレクション 岡部、藤園、奥原、山田杏、奥本、御供

7 ジッパー 吉川、清水、山本瑠

8 フィンランド・ミラクル 高岡、橋本、高橋彩香

9 カッコ悪い I love you! 濱、佐藤七、平野

10 片思いの対角線 下尾、立仙、佐藤朱

11 口移しのチョコレート 行天、春本、服部

12 Darkness 倉野尾、横山、歌田、川原、永野、濱、佐藤七

13 波乗りかき氷 宮里、小田、吉田、左伴

14 涙の表面張力 小栗、坂口、大西、高橋彩音

15 スキャンダラスに行こう! 太田、寺田

16 ラベンダーフィールド 坂口、御供、小栗、服部、平野、高橋彩香、永野、濱、奥原、奥本、下尾、高岡、吉田、川原、寺田、山田杏、藤園、宮里

17 永遠より続くように 横山、佐藤七、佐藤朱、岡部、清水、高橋彩音、吉川、小田、左伴、歌田、橋本、太田、山本瑠、大西、春本、行天、立仙、倉野尾

18 47 の素敵な街へ ALL

19 暗闇 坂口、横山、岡部、永野、太田、山本瑠、濱、奥原、奥本、下尾、春本、行天、高岡、立仙、吉田、山田杏

20 片想い Finally 佐藤七、御供、佐藤朱、清水、高橋彩音、吉川、小栗、小田、左伴、歌田、服部、橋本、平野、高橋彩香、大西、川原、寺田、倉野尾、藤園、宮里

21 最高かよ ALL

~アンコール~

EN1 へなちょこサポート ALL

EN2 蜂の巣ダンス ALL

EN3 ジャングルジム ALL

EN4 好きだ 好きだ 好きだ ALL