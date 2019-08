ももいろクローバーZ、夏の一大ライブ開催　勝手に応援するアツくて早い五輪開会式

2019年8月4日(日)、ももいろクローバーZによる「MomocloMania2019 –ROAD TO 2020- 史上最大のプレ開会式」2days公演の2日目の公演が埼玉県・メットライフドームで開催された。毎年季節ごとに大規模なライブを開催するももいろクローバーZ。今年5月には4人体制になってから初となるセルフタイトルアルバム『MOMOIRO CLOVER Z』をリリースし、フジテレビ系アニメ『ちびまる子ちゃん』のOP主題歌「おどるポンポコリン」を担当するなど、勢いが続くももいろクローバーZ。前日の公演は33176人が詰めかけるほどの勢いを持つ彼女らの毎年恒例の夏の大規模ライブが今年も開催された。 開演前から、指定の水着エリア内では既に水が撒かれ始めており盛り上がり始める。ステージセットは4人の担当カラーの鶏冠を付けた鎧の頭部が飾られ、コロシアム風な装飾となっている。開演前のメンバーのアナウンスによると、来年のオリンピックを応援するための史上最大の勝手なライブになるという。各メンバーのアナウンス毎に会場では歓声が上がっていた。運動会の行進曲のようなSEが止まり定刻になると、浴衣を身に纏ったメンバー出演のオープニングVTRが。各々が今回のライブに向けた抱負を述べたVTRが終わると、チアリーダーや旗手が現れオープニングセレモニーの生演奏で「Nightmare Before Catharsis」が始まり、巨大な応援団の様相を見せ、メンバーも自身の担当カラーの鎧頭部から現れる。

1曲目は「ロードショー」。全体として一つのショーとなることをコンセプトとした最新アルバム『MOMOIRO CLOVER Z』の1曲目でもある同曲。「これから皆さんはこのSHOWの一部になります」の歌詞通り、プレ開会式という名のライブに勢いをつける、開幕にふさわしい1曲。生演奏のバンドセットでのライブだけあって、サウンドにも迫力がありサイリウムを振る手が止まらない。3曲目はももクロの夏のライブ定番曲「ワニとシャンプー」で、(?)観衆のコールがドームに響き渡る。和装の踊り子さんがステージに現れ、サビでは皆が扇子を振り出してまさにお祭り騒ぎ。ラスサビ前には「お前らかかってこいよ!」とリーダー百田夏菜子が煽って、会場は更に大盛り上がりとなった。

お馴染みの自己紹介のショートMC明けは17thシングル「BLAST!」からスタート。チアリーダーのバックダンサーが再び現れてステージに華と迫力が添えられる。夏のお馴染みチューン「ココ☆ナツ」では、メンバーがサブステージへ移動しながら「コココココ」と耳から離れないフレーズを口ずさむ。笑顔でファンへレスを振りまく高城れにが印象的だった。間奏ではメンバーが持つ巨大ウォーターガンからお客さんへ水が撒かれる夏のライブならではのお楽しみだ。大量のラップ案から厳選したラップを盛り込んだという最新アルバムのリード曲「The Diamond Four」、代表曲「行くぜっ!怪盗少女-ZZ ver.-」など勢いをつけていく。







ここで急遽、2020年の東京オリンピックをイメージして、日本の長距離走選手の中谷圭佑ら総勢42名のランナーが、会場の外周を走るハーフマラソンが敢行された。ステージではチアリーダーも走者を激励。ももクロメンバーらも「第36回全日本大学女子駅伝」&「第4回さいたま国際マラソン」中継応援ソング「GOD SPEED」やニューヨーク・ヤンキース田中将大投手の今年の入場曲「背番号」、ボサノバ調にアレンジされた「青春賦」などを歌唱し、選手を鼓舞する。

さらに重大発表。来年のももクロ春の一大事「笑顔のチカラ つなげるオモイ」の開催地が福島県J-VILLAGEとのアナウンスが。オリンピックの聖火ランナースタート地点にもなっている同地は、今回のライブのコンセプトにもふさわしい。季節ごとの大きなライブが定番となっているモノノフ(ももクロファンの総称)には、大きなざわめきと歓声が起こった。こういった地方を大事にする姿勢も、国民的に愛されるアイドルたる由縁だろう。 ここで今回の夏のライブのテーマソングという百田夏菜子の曲紹介から8月3日に配信されたばかりの新曲「Nightmare Before Catharsis」を披露。力強いリズムとメッセージが込められた楽曲。間奏パートではマラソンランナーがスクリーンに映り、選手の激励も兼ねて曲を披露するももクロは、24時間テレビさながらの応援歌としてのメッセージ性も感じる。その後数曲披露すると、東京ホテイソンによるマラソンリポートや、和太鼓奏者であるヒダノ修一の和太鼓に乗せてた花柳糸之による能舞踊のセクションが。清廉な和の文化に会場が包まれた中、突如プロレスラーのグレート・ムタが登場し会場が沸いた。







ももクロのライブに戻ると、最新アルバムで一新された日本全国行脚曲「ももクロの令和ニッポン万歳!」を披露。日が完全に落ちた19時頃、ハーフマラソン1位の牛山選手がゴール。これを受けて「これはうちらも飛ばしていかないとってなりますよね? 皆さんもそういう気持ちになってますよね?」と会場を煽ると、最新アルバム収録のももクロオリジナル詞による、GARLICBOYS原曲の「あんた飛ばしすぎ‼」を披露。バックバンドもヘドバンをしだして会場との一体感を生み出し、ボルテージが上がっていく。



ここで再度MCを挟んで定番曲「走れ!-ZZ ver.-」を披露し、会場からは今日一番の「うりゃおい!」コールが聞こえてきた。1日目の公演では、あーりん以外の3人がちびまる子ちゃんのキャラクターとコラボした「ありがとうのうた」も披露されていたが、あーりん(佐々木彩夏)とアニメ『ちびまる子ちゃん』のみぎわさんが花輪くんを取り合うデュエット曲「私を選んで!花輪くんfeat. 花輪くん」が初披露、コメディチックな恋の曲となった。ラストはクールに「Guns N Diamond」を披露して本編は終了。



アンコールでは、恒例のovertureと共にメンバーが再登場。本編の応援ソングや盛り上げソングとは打って変わり、コーラスとストリングスを多用し荘厳な曲調となった「復讐」をテーマにした楽曲「華麗なる復讐」から始まり、クレーンやトロッコに乗り込んで場内を周りながら、田中将大投手の入場曲である「GET Z GO!!!!」、「勝手に君に」も披露。来年のオリンピックの選手も招いてスポーツの熱意を語る場面もあり、大きな勝負に挑む全ての人たちへ敬意を示したももいろクローバーZ。最後は「吼えろ」でまだ勢いを落とさず突き進み、今夏のももクロの一大ライブは終幕した。

「やっぱこれがないと夏じゃないな」とアンコールのMCで語った高城れに。毎年の風物詩である夏の大型ライブはファンのみならず、メンバーにとっても大事なイベントであった。3年前からスポーツとアイドルの融合として始まったMomocloMania。来たる2020年の東京オリンピックに向けて既にももいろクローバーZによる応援とサポートは始まっていることを感じ、また、ライブ終盤には、来年のオリンピックの開催期間の8月1日、2日には再び彼女らの「夏のバカ騒ぎ」を同会場にて開催することが発表された。今から既に来年の夏への期待が高まる大団円のフィナーレであった。

ももいろクローバーZ 「MomocloMania2019 –ROAD TO 2020- 史上最大のプレ開会式」

2019年8月4日(日)埼玉県・メットライフドーム =セットリスト=

1. ロードショー

2. 愛を継ぐもの

3. ワニとシャンプー

4. イマジネーション

5. BLAST!

6. ココ☆ナツ

7. The Diamond Four

8. 行くぜっ!怪盗少女-ZZ ver.-

9. GODSPEED

10. 背番号

11. 青春賦

12. Nightmare Before Catharsis(「MomocloMania2019 –ROAD TO 2020- 史上最大のプレ開会式」テーマソング)

13. リバイバル

14. キミノアト

15. ニッポン笑顔百景

16. ももクロの令和ニッポン万歳!

17. あんた飛ばしすぎ‼︎

18. 何時だって挑戦者

19. 走れ!-ZZ ver.-

20. 私を選んで!花輪くん(佐々木彩夏&みぎわさんfeat.花輪くん)

21. Guns N Diamond

EN

1. 華麗なる復讐

2. GET Z GO!!!!

3. 勝手に君に

4. 吼えろ