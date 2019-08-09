KIRINJIの新曲は切ない失恋ソング、7インチ・アナログリリース決定

KIRINJIの2019年第一弾となるニュー・シングル『killer tune kills me feat. YonYon』が、日本レコード協会によって定められたレコードの日の11月3日に7インチ・アナログ化されることが決定した。



「killer tune kills me feat. YonYon」は、シングル史上初めて弓木英梨乃がメイン・ヴォーカルを担当、ソウル生まれ・東京育ちのDJ/シンガー・ソングライターのYonYonをヴォーカル＆ラップでフィーチャーした切ない失恋ソング。二人に加えて女優/ファッションモデルの唐田えりかが出演したMVも話題となっている。カップリングには、初音源化となる同曲のインスト・ヴァージョンを収録。









＜リリース情報＞







KIRINJI

「killer tune kills me feat. YonYon」



発売日：2019年11月3日（日）

7インチ・アナログ盤

定価：1500円（税別）



＝収録曲＝

[SIDE A]

killer tune kills me feat. YonYon

[SIDE B]

killer tune kills me – instrumental version



KIRINJI公式サイト：http://natural-llc.com/kirinji/