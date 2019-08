KIRINJIの新曲は切ない失恋ソング、7インチ・アナログリリース決定

KIRINJIの2019年第一弾となるニュー・シングル『killer tune kills me feat. YonYon』が、日本レコード協会によって定められたレコードの日の11月3日に7インチ・アナログ化されることが決定した。



「killer tune kills me feat. YonYon」は、シングル史上初めて弓木英梨乃がメイン・ヴォーカルを担当、ソウル生まれ・東京育ちのDJ/シンガー・ソングライターのYonYonをヴォーカル&ラップでフィーチャーした切ない失恋ソング。二人に加えて女優/ファッションモデルの唐田えりかが出演したMVも話題となっている。カップリングには、初音源化となる同曲のインスト・ヴァージョンを収録。









<リリース情報>







KIRINJI

「killer tune kills me feat. YonYon」



発売日:2019年11月3日(日)

7インチ・アナログ盤

定価:1500円(税別)



=収録曲=

[SIDE A]

killer tune kills me feat. YonYon

[SIDE B]

killer tune kills me – instrumental version



KIRINJI公式サイト:http://natural-llc.com/kirinji/