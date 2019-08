佐野元春の80年代アルバム2タイトルがアナログでリリース決定

佐野元春の人気を不動のものとした1980年代リリースのアルバム2作品がアナログレコードで再リリースされることとなった。



1枚は1984年発表の『VISITORS』。このアルバムは佐野が単身渡米し、ニューヨークでの1年余の制作期間を経て完成、その後の国内の音楽創作に多大な影響を与えた点で、極めて重要な作品。もう1枚は1986年発表の『Café Bohemia』。このアルバムはジャズ、ソウル、スカ、レゲエなどの多彩なリズムを取り入れながらも、ポップ・アルバムの真髄を極めた名作。いずれのアルバムもセールス的に大成功をおさめ、佐野元春を名実ともにトップ・アーティストへと押し上げたアルバムである。



オリジナル発売から30余年の時を経て、現代の名匠バーニー・グランドマンのカッティングにて2019年アナログレコードとして蘇る。





<リリース情報>







佐野元春

『VISITORS』

発売日:2019年8月21日(水)

価格:3700円(税抜)

仕様:完全生産限定盤 バーニー・グランドマンによるカッティング/ 静岡プレス



=収録曲=

Side A

1. COMPLICATION SHAKEDOWN

2. TONIGHT

3. WILD ON THE STREET

4. SUNDAY MORNING BLUE

Side B

1. VISITORS

2. SHAME ―君を汚したのは誰

3. COME SHINING

4. NEW AGE







佐野元春

『Café Bohemia』



発売日:2019年8月21日(水)

価格:3700円(税抜)

仕様:完全生産限定盤 バーニー・グランドマンによるカッティング/ 静岡プレス



=収録曲=

Side A

1. CAFE BOHEMIA (INTRODUCTION)

2. WILD HEARTS

3. SEASON IN THE SUN

4. CAFE BOHEMIA

5. STRANGE DAYS

6. SIDE WALK TALK



Side B

1. YOUNG BLOODS

2. CHASING RAINBOW

3. Individualists

4. 99 Blues

5. CAFE BOHEMIA (INTERLUDE)

6. CHRISTMAS TIME IN BLUE

7. CAFE BOHEMIA (REPRISE)



商品情報ページ:http://www.110107.com/motoharu_LP