佐野元春の80年代アルバム2タイトルがアナログでリリース決定

佐野元春の人気を不動のものとした1980年代リリースのアルバム2作品がアナログレコードで再リリースされることとなった。
1枚は1984年発表の『VISITORS』。このアルバムは佐野が単身渡米し、ニューヨークでの1年余の制作期間を経て完成、その後の国内の音楽創作に多大な影響を与えた点で、極めて重要な作品。もう1枚は1986年発表の『Café Bohemia』。このアルバムはジャズ、ソウル、スカ、レゲエなどの多彩なリズムを取り入れながらも、ポップ・アルバムの真髄を極めた名作。いずれのアルバムもセールス的に大成功をおさめ、佐野元春を名実ともにトップ・アーティストへと押し上げたアルバムである。
オリジナル発売から30余年の時を経て、現代の名匠バーニー・グランドマンのカッティングにて2019年アナログレコードとして蘇る。
＜リリース情報＞
佐野元春
『VISITORS』
発売日：2019年8月21日（水）
価格：3700円（税抜）
仕様：完全生産限定盤 バーニー・グランドマンによるカッティング/ 静岡プレス
＝収録曲＝
Side A
1. COMPLICATION SHAKEDOWN
2. TONIGHT
3. WILD ON THE STREET
4. SUNDAY MORNING BLUE
Side B
1. VISITORS
2. SHAME ―君を汚したのは誰
3. COME SHINING
4. NEW AGE
佐野元春
『Café Bohemia』
発売日：2019年8月21日（水）
価格：3700円（税抜）
仕様：完全生産限定盤 バーニー・グランドマンによるカッティング/ 静岡プレス
＝収録曲＝
Side A
1. CAFE BOHEMIA (INTRODUCTION)
2. WILD HEARTS
3. SEASON IN THE SUN
4. CAFE BOHEMIA
5. STRANGE DAYS
6. SIDE WALK TALK
Side B
1. YOUNG BLOODS
2. CHASING RAINBOW
3. Individualists
4. 99 Blues
5. CAFE BOHEMIA (INTERLUDE)
6. CHRISTMAS TIME IN BLUE
7. CAFE BOHEMIA (REPRISE)
商品情報ページ：http://www.110107.com/motoharu_LP
佐野元春の人気を不動のものとした1980年代リリースのアルバム2作品がアナログレコードで再リリースされることとなった。
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