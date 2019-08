ゴジラたちのかわいい人形劇『ゴジばん』が東宝特撮チャンネルでスタート！

東宝とAlphaBoatが共同運営する、様々なクリエイターの才能を発掘することを目的としたオーディションプロジェクト「GEMSTONEクリエイターズオーディション」が昨年より始動。その第1弾として「ゴジラ」をテーマに募集が行われ、1000件を超える応募の中から人形劇団「アトリエこがねむし」の『怪獣人形劇 ゴジばん』が入賞した! そこで新たに制作されたかわいい東宝怪獣たちが活躍する『怪獣人形劇 ゴジばん』が、8月9日(金)17時より放映スタートする。



以前、ゴジラの人形劇『ゲキゴジ』を上演したことのある人形劇団「アトリエこがねむし」がゴジラとして新作を制作したのは実に14年振りとか。ちなみにGEMSTONEに応募した人形劇企画『ゴジばん』作品は、すでに60万回再生を突破! ゴジラ、モスラ、ヘドラがかわいくなった人形劇『ゴジばん』ではドラマ形式のものからショートストーリーのシュールなものまであり、幅広い層に楽しんでもらっているのが窺える。



今回、新たに制作された『怪獣人形劇 ゴジばん』が、ゴジラ公式YouTubeチャンネル「東宝特撮チャンネル」にて、2019年8月9日(金)より毎週金曜17:00より放映されるので、ぜひともこの機会をお見逃しなく!!



さらに、9月10日発売予定のムック『ハイパーホビーVOL.14』では、人形劇団「アトリエこがねむし」さんの『怪獣人形劇 ゴジばん』撮影現場を直撃しているのでお楽しみに♪





TM & (C) TOHO CO., LTD.



■怪獣人形劇『ゴジばん』 概要



【放映開始】2019年8月9日(金)17時〜(以降毎週金曜日17時更新予定)

【放映チャネル】ゴジラ(東宝特撮)チャンネル



●監督・脚本・造形・音楽

小林 英幸



●出演

高橋由美子、大村将弘、下村梨乃、勝浦まりえ、湯原愛子、クレア、るな、天海祐子



●スタッフ

製作:大田圭二

エグゼクティブ・プロデューサー:上田太地、山内章弘

チーフ・プロデューサー:東幸司

プロデューサー:樋口貴登

アシスタント・プロデューサー:金聡一、柳澤俊介

タイトルロゴ:豊田 幸秀

イラスト:久保田 純子、まるなな、おにぎり、ヨシジマシウ

撮影:井野口 功一、島崎 淳

音楽:諸星奈々

美術・人形劇製作:アトリエこがねむし

人形操作:劇団こがねむし、中山 弘人、川野 芽久美(人形劇団ポポロ)、滝田 恵水(人形劇団ポポロ)

造形:Mile Paxton

オープニング・エンディング・タイトル 歌・声:大谷美起、金子はりい



●制作協力

AlphaBoat合同会社、GEMSTONE プロジェクト