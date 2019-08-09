King Gnuが10月から11月にかけて全国ツアー「King Gnu Live Tour 2019 AW」を開催することが決定した。
彼らにとって今年2度目のツアーとなる「King Gnu Live Tour 2019 AW」は、10月14日の宮城・SENDAI GIGSを皮切りに、初の東京・日比谷野外大音楽堂公演や全国のZepp会場を含む計13公演が実施される。オフィシャルモバイルサイト「CLUB GNU」では本日8月9日から25日23:59まで会員を対象にチケットの抽選先行予約を受け付ける。
King Gnuは本日8月9日にANAの国内版テレビCM「ひとには翼がある」篇のCMソングとしてオンエア中の新曲「飛行艇」を配信リリースしたばかり。一連の発表に合わせて新たなビジュアルも公開された。
King Gnu Live Tour 2019 AW
2019年10月14日（月・祝）宮城県 SENDAI GIGS
2019年10月20日（日）京都府 KBSホール
2019年10月22日（火・祝）東京都 日比谷野外大音楽堂
2019年10月27日（日）北海道 Zepp Sapporo
2019年10月31日（木）愛知県 Zepp Nagoya
2019年11月1日（金）福岡県 Zepp Fukuoka
2019年11月3日（日・祝）広島県 BLUE LIVE HIROSHIMA
2019年11月4日（月・振休）香川県 高松festhalle
2019年11月6日（水）大阪府 Zepp Osaka Bayside
2019年11月7日（木）大阪府 Zepp Osaka Bayside
2019年11月16日（土）東京都 Zepp DiverCity TOKYO
2019年11月17日（日）東京都 Zepp DiverCity TOKYO
2019年11月26日（火）東京都 Zepp Tokyo