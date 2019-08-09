King Gnu、話題のCMソング「飛行艇」配信開始＆秋には全国ツアーも

King Gnuが、ANAの国内版TVCMに起用されている新曲「飛行艇」の配信を開始し、さらに今秋には全国ツアーも開催することが決まった。



大坂なおみ選手出演のANAの国内版TVCM「ひとには翼がある」篇のCMソングに起用された新曲「飛行艇」が本日8月9日より配信開始。そして、配信直後には早くもiTunes Store総合ランキング、LINE MUSICリアルタイムランキング、AWA THE HOT 100ランキングで軒並み1位を記録した。



また、本日よりKing Gnuの対象楽曲をSpotify上で再生すると、再生中の画面でオリジナルのループ動画が流れるようになった。音と映像を通じ、より楽曲の世界観を楽しむことができるので是非チェックしてほしい。



さらに、今年2度目となる全国ツアーの開催も発表された。King Gnuでは初となる日比谷野音を含む全11会場13公演のツアーとなる。





＜ツアー情報＞



King Gnu

Live Tour 2019 AW



＝ツアー日程＝

2019年10月14日（月・祝）仙台GIGS

2019年10月20日（日）京都KBS HALL

2019年10月22日（火・祝）東京・日比谷野外大音楽堂

2019年10月27日（日）Zepp Sapporo

2019年10月31日（木）Zepp Nagoya

2019年11月1日（金）Zepp Fukuoka

2019年11月3日（日・祝）BLUE LIVE HIROSHIMA

2019年11月4日（月・休）高松festhalle

2019年11月6日（水）Zepp Osaka Bayside

2019年11月7日（木）Zepp Osaka Bayside

2019年11月16日（土）Zepp DiverCity TOKYO

2019年11月17日（日）Zepp DiverCity TOKYO

2019年11月26日（火）Zepp Tokyo



チケット料金：

1Fスタンディング 4500円（税込） / 2F指定席 4500円（税込）



※入場時別途1ﾄﾞﾘﾝｸ代 / 整理番号付き

※全て電子チケットでお一人様2枚まで申し込み可能

※未就学児童は入場不可、小学生以上はチケットが必要となります。



CLUB GNUチケット先行

オフィシャルモバイルサイト「CLUB GNU」では最速チケット先行実施中！

抽選受付日程：8月9日（金）12:00〜8月25日（日）23:59



＜配信リリース＞







King Gnu

「飛行艇」



ANA「ひとには翼がある」篇 TVCMソング

好評配信中

https://kinggnu.lnk.to/Hikoutei



King Gnu Official HP：http://kinggnu.jp/