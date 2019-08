ロラパルーザ2019写真ギャラリー　ストロークス、チェインスモーカーズ、ジャネール・モネイまで

米シカゴの都市型フェス、ロラパルーザ2019が現地時間8月1日~4日に渡って同地のグラント・パークにて開催された。アリアナ・グランデ、チャイルディッシュ・ガンビーノ、トゥエンティ・ワン・パイロッツ、ザ・ストロークスがヘッドライナーを務め、開催が迫ってきたサマーソニックにも出演するザ・チェインスモーカーズ、フルーム、FKJも登場。名場面を写真ギャラリーで振り返る。





ロザリア



Sacha Lecca for Rolling Stone





ケイシー・マスグレイヴス







Koury Angelo for Rolling Stone





シェック・ウェス



Koury Angelo for Rolling Stone





G・フリップ







Koury Angelo for Rolling Stone





アースギャング



Koury Angelo for Rolling Stone





Shaq(シャキール・オニール)



Sacha Lecca for Rolling Stone





シャキール・オニールとイエス・キリスト



Sacha Lecca for Rolling Stone





スラッシュ(ガンズ・アンド・ローゼズ)



Koury Angelo for Rolling Stone





ミーク・ミル



Sacha Lecca for Rolling Stone



ミツキ



Sacha Lecca for Rolling Stone





フルーム



Sacha Lecca for Rolling Stone





ペリー・ファレル(ジェーンズ・アディクション/ロラパルーザ共同創始者)



Sacha Lecca for Rolling Stone





ペリー・ファレルと妻のエティ・ファレル



Sacha Lecca for Rolling Stone





テイラー・パークス



Sacha Lecca for Rolling Stone





JID



Sacha Lecca for Rolling Stone





グリフィン



Koury Angelo for Rolling Stone





Steven Reismanとグリフィン



Koury Angelo for Rolling Stone





トゥエンティ・ワン・パイロッツ







Koury Angelo for Rolling Stone





サム・フェンダー







Sacha Lecca for Rolling Stone





ゲイリー・クラーク・ジュニア







Koury Angelo for Rolling Stone





ルチャリブレ



Sacha Lecca for Rolling Stone





ガンナ



Sacha Lecca for Rolling Stone





J・バルヴィン



Sacha Lecca for Rolling Stone





6lack



Sacha Lecca for Rolling Stone





リル・ウェイン



Koury Angelo for Rolling Stone





ロラパルーザの観客



Koury Angelo for Rolling Stone





スミノ



Sacha Lecca for Rolling Stone





テネイシャスD



Sacha Lecca for Rolling Stone





ホイップド・クリーム



Sacha Lecca for Rolling Stone





モンド・コズモ



Koury Angelo for Rolling Stone





メン・アイ・トラスト



Sacha Lecca for Rolling Stone





テーム・インパラ



Sacha Lecca for Rolling Stone





チャンス・ザ・ラッパーとCalboy



Koury Angelo for Rolling Stone





Calboy



Koury Angelo for Rolling Stone





チャイルディッシュ・ガンビーノ



Koury Angelo for Rolling Stone





21サヴェージ



Sacha Lecca for Rolling Stone





Koury Angelo for Rolling Stone





ジャネール・モネイ



Koury Angelo for Rolling Stone





アレック・ベンジャミン



Koury Angelo for Rolling Stone





アレッソ



Koury Angelo for Rolling Stone





シグリッド



Koury Angelo for Rolling Stone





ロラパルーザの観客



Koury Angelo for Rolling Stone





デス・キャブ・フォー・キューティー



Sacha Lecca for Rolling Stone





スネイルズ



Koury Angelo for Rolling Stone





ジョー・タルボット(アイドルズ)



Sacha Lecca for Rolling Stone





ジャパニーズ・ブレックファスト



Koury Angelo for Rolling Stone





ロラパルーザの観客



Sacha Lecca for Rolling Stone





ザ・ヌード・パーティー



Sacha Lecca for Rolling Stone





シェヴェル



Koury Angelo for Rolling Stone





ジュリアン・カサブランカス(ザ・ストロークス)



Sacha Lecca for Rolling Stone





アルバート・ハモンドJr. (ザ・ストロークス)



Sacha Lecca for Rolling Stone





SABA







Koury Angelo for Rolling Stone





フィッツ&ザ・タントラムズ







Koury Angelo for Rolling Stone





キング・プリンセス



Koury Angelo for Rolling Stone





マット・シュルツ(ケイジ・ジ・エレファント)



Sacha Lecca for Rolling Stone





ホージア



Koury Angelo for Rolling Stone





ノーマニ



Sacha Lecca for Rolling Stone





リル・ベイビー



Koury Angelo for Rolling Stone





FKJ



Koury Angelo for Rolling Stone





Sacha Lecca for Rolling Stone





ザ・チェインスモーカーズ



Koury Angelo for Rolling Stone





H.E.R.



Sacha Lecca for Rolling Stone





ゴーストメイン



Koury Angelo for Rolling Stone